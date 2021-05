PRVI PUT ZA 11 GODINA PROČITALA SAM PORUKE U TELEFONU SVOG MUŽA: Otkrila sam šta piše drugoj o meni i GORE JE nego što sam mislila

Holi Bredšo otkrila je da se iznenadila kada je prvi put u životu ušla u poruke svog muža.

Ona je o svom iskustvu pisala na jednom portalu i privukla mnogo pažnje čitalaca.

"U poslednje vreme, muž i ja se sve više udaljavamo, i fizički i emotivno. Nisam sumnjala da me vara, ali sam sumnjala da nešto krije od mene. Iako će vam zvučati besmisleno, ali pomislila sam da možemo da učinimo naš brak transparentnijim ako ja uradim nešto veoma netransparentno. Jesu dupli standardi, ali posle par nedelja oklevanja, rešila sam da uzmem njegov telefon u ruke. Tu sam pročitala njegovu konverzaciju sa njegovom dugogodišnjom najboljom prijateljicom. Nisam ponosna na to što sam mu ugrozila privatnost, ali kada je veza tako disfunkcionalna, morate da preduzmete nešto", pisala je ona, pa dodala:

foto: Profimedia

"U njegovim razgovorima sa njom, videla sam šta on zaista misli o meni, a to je sledeće: 'Ona misli samo na novac i na svoj posao. Misli da će joj ovaj intervju za posao ostvariti sve snove', napisao je svojoj drugarici povodom jednog intervjua kome sam se jako radovala. Ambiciozna sam, priznajem. Interesuje me novac jer od novca živimo - plaćamo račune, hranimo naše dete i plaćamo mu školarine. Novcem suprug i ja plaćamo svoje hobije. Volela bih da ne budem siromašna, zbog čega naporno radim."

"Moja "opsesija" novcem pomogla je mnogo puta da se njemu kupi neka skupa sitnica jer to što želim da radim znači da imamo dva prihoda i samim tim više lufta za zadovoljstva. "Bila je pijana. U poslednje vreme je praktično stalno pijana", glasila je sledeća poruka. Dobro, ovde je u pravu. Pila sam više nego inače i radim na tome. Istovremeno, i dalje radim, završavam poslove po kući i brinem o njemu i detetu. Trudim se iz petnih žila da smanjim piće i uspeću u tome", dodaje žena u svojoj ispovesti.

foto: Shutterstock

"Hoće da se oseća bolje u vezi sa sobom i sa tim bizarnim se*sualnim buđenjem koje ima. Hoće da te navede da i ti imaš odnose sa strane, da ne bi osećala krivicu što ih ona ima". Ovo je poruka koju je ta prijateljica poslala mom mužu nakon mog otkrića da sam poliamorna. Pritom, dala mu je potpuno pogrešne informacije i interpretacije mene. Moja poliamorija ne funkcioniše tako i činjenica je da želim etičku nemonogamiju, ali samo ako se oboje slažemo. A ona, umesto da mene pita šta joj nije jasno, njemu potpuno pogrešno tumači moje reči. Poslao joj je mnogo slika svog polnog organa. Iskreno, to je otkriće koje me najmanje brine. Kao što sam rekla, ja sam poliamorna i nemam problem sa tim da i on i ja delimo svoj intimni život sa drugima, sve dok smo otvoreni jedno prema drugom", ističe Holi i dodaje:

"Šta je bilo na kraju? Mesec dana sam ćutala o svom otkriću, a onda sam mu priznala da sam mu čitala poruke. U početku je bio ljut što mu zadirem u privatnost, ali na kraju, razgovor o tim porukama doveo nas je dotle da možemo da pričamo o temama koje smo izbegavali i na kraju smo neke od problema i prevazišli."

foto: Profimedia

Kurir.rs/Žena/Medium.com

