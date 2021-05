DEČKO JU JE VARAO CELU VEZU, LJUBAVNICA ZATRUDNELA I RODILA: Majka deteta sad ima BIZARAN ZAHTEV, devojka ne može da se NAČUDI!

Jedna žena ostala je bez teksta nakon što ju je kontaktirala majka deteta njenog bivšeg dečka s kojom ju je varao tokom veze.

Naime, poručila joj je kako je beba "delimično njena" i da treba da učestvuje u troškovima.

Devojka je celu interakciju prepričala nakon što ju je novopečena majka kontaktirala i pitala da plati bebine pelene. Njihov bivši dečko u međuvremenu je našao novu devojku. Korisnica priznaje kako oseća grižu savest, iako zna da je u pravu jer ju je odbila.

"Bivši dečko me varao veći deo veze, ali to nikad nisam mogla da dokažem. Jednog dana sam konačno došla do jevojke i popričala s njom. Osećala se užasno i rekla mi je kako je upravo saznala da je trudna. Čestitala sam joj i okončala svoju vezu s njim, nakon čega su njih dvoje bili par", započela je svoju objavu prevarena devojka.

"Godinu dana kasnije sam sama, imam odličan posao i uživam u životu. Devojka mi je poslala poruku i pitala me da kupim njenoj bebi pelene i druge potrepštine jer je saznala da je dečko vara te ju je ostavio zbog druge žene. Samohrana je majka bez posla i živi s roditeljima, a on ih je sve izdržavao. Rekla sam joj da mi nije prijatno da joj pomažem oko bebe jer je spavala s mojim dečkom i to je nastavila da radi nakon što sam ih uhvatila. Rekla mi je da sam zla i da je beba "delimično moja" jer smo obe bile s njim u isto veme. Nakon što sam to pročitala, blokirala sam je, a bivši dečko mi je poslao poruku i rekao mi da bi trebalo da joj pomognem", zaključila je.

Korisnici Redita poručili su joj da nije reagovala neprimereno te da je imala svako pravo da odbije majku i njen bizarni zahtev.

Kurir.rs/Net.hr

