SILVIJA IMA 46 GODINA, 3 DECE I LJUBAVNIKA: Pakujem kofere i idem na vikend LUKSUZA! Pre nego što me osudite, setite se JEDNOG

Silvija Tarner iznela je svoju ispovest i priznala da vara muža, a da je poseban problem imala kada je bila izolovana sa suprugom i decom.

Na samom početku istakla je da je prošlo 16 meseci otkako nije videla svog ljubavnika Toma. On je IT konsultant i živi oko 200 kilometara daleko od nje, ima 50 godina, a ona 46.

"Karantin je bio okrutan prema svima nama koji imamo afere sa strane. Sve što mi imamo su hoteli, gde provodimo bezbrižne vikende. Sada, kada je stigla pandemija, to nam je oteto. Čudo je da nisam potpuno poludela zatvorena u kući sa mužem sa kojim sam u braku 16 godina, sa sinom i dve ćerke koji samo pilje u telefone. Ne sećam se kada su me poslednji put pogledali u oči. Godinama unazad, Tom je moj beg od toga. Tom ima dobru platu i ostajemo u luksuznim hotelima. Tamo potpuno zaboravljamo svoje brige i svoj svakodnevni život. Moj suprug Martin nije mi kupio cveće proteklih 12 godina. Tom svaki put naručuje buket ogromnog cveća u našu sobu", kaže ona.

foto: Profimedia

"Neće vas iznenaditi to što i u mom, kao i u svakom braku, postoji gomila stvari gurnutih ispod tepiha. Ima tu i moje i Martinove krivice, ali rezultat je ta moja afera koja traje osam godina. Pre skoro dve decenije Martin i ja smo rešili da se preselimo blizu njegovih roditelja. Nisam tad znala da će njegova majka uspeti da se uplete u svaki delić naših života. To je rezultovalo svađama svakog dana, a traju i danas. Martin je uvek na njenoj strani. To je jedan od razloga zašto ne osećam posebnu krivicu zbog svoje afere. Ne želim da moja deca odrastaju bez oca, ne želim da izgube kuću i dobar i ugodan život i zbog toga ne planiram da ostavim muža, ali mislim da i ja imam pravo na malo sreće. Čak se ni ne svetim ovom aferom mužu, samo želim da i ja malo uživam", kaže Silvija i dodaje:

"Probala sam ja da popravim brak sa Martinom. Nekoliko godina sam ga molila da idemo na bračno savetovanje, ali Martin je to odbijao. On je staromodan tip. Onda je naišao Tom koji mi i danas, posle osam godina, neumorno ponavlja koliko sam lepa i pametna, zbog čega se osećam dobro. Prvo što uradimo kad uđemo u hotel je da mi Tom napravi penušavu kupku i naspe šampanjac. Onda ja uživam, on sedi na ivici kade i razmenjujemo novosti iz života. Potom idemo u krevet, gde je on potpuno fokusiran na mene i moje zadovoljstvo, a ja na njegovo. Pre pandemije, to je bilo lako. Moj posao uključuje mnogo putovanja i konferencija, pa nikada nisam imala problem da nađem izgovor zašto me nema celog vikenda. Radim ono što milioni muškaraca rade već vekovima - muž koji ide na poslovna putovanja, dok zapravo uživa sa ljubavnicom. Zašto oni mogu, a ja ne?"

foto: profimedia

"Kada sam se udala, zaista sam mislila da je to za ceo život. Nisam imala u planu da varam muža. Ni Tom ne planira da ostavi ženu. Iako smo preljubnici, oboje smo posvećeni svojim brakovima. Ironija je u tome što znam da, kada bih bila u braku sa Tomom, sigurna sam da bi me i on izluđivao. Ovako, u luksuznoj sobi koju će posle da počiste spremačice, on je moj idealan muškarac. Još veća ironija je da jedna od stvari koje obožavam kod svog muža je njegov moralni kompas. Zaista verujem da me nikad ne bi prevario. I bila bih besna kada bi me prevario. Ali, za razliku od Martina, ja sam dobar supružnik - tolerišem njegovu porodicu, dajem sve od sebe da nikome u porodici ničega ne fali. Uvek sam tu za njih. Sjajna sam majka. Ne zaslužujem da me muž vara", kaže žena.

"Nekad zamišljam da Martinu jednog dana priznam da sam ga varala. Verujem da bi mi oprostio. Međutim, ono od čega strepim je da deca saznaju. Ne bih podnela njihovo razočaranje i gađenje. Pre nego što skočite da me osudite, setite se da nisam usamljen slučaj. Ja sama znam gomilu mama koje imaju "vikend dečke". Našle su ih u teretanama, u spa centrima ili na sličnim mestima. Idu sa njima u hotele za vikend. A sada, kada hoteli konačno rade, već u petak, ja pakujem svoj kofer i nabaciću osmeh na lice, potpuno spremna za vikend luksuza i uživanja. Ponovo ću živeti i jedva čekam", ističe Silvija.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Žena

Bonus video:

00:40 NA SPOMEN LEČIĆA JEZDIĆ POBESNEO! Napao novinarku zbog PITANJA i JASNO stavio do znanja šta misli o SKANDALU