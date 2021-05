INTERNET SE UZBURKAO ZBOG OVE ISPOVESTI: Srpkinju ostavio DEČKO na najgori mogući NAČIN i poneo se SRAMNO prema njoj!

Na domaćem Tviteru se mogu naći razne ispovesti, od emotivnih do komičnih.

Jedna korisnica je rešila da sa svojim pratiocima podeli jedan čudan razlog zbog kog je dečko ostavio.

Ona se prisetil kako je jedan bivši raskinuo s njom jer "nije ni za brak ni za vezu", a taj utisak nije stekao na osnovu provedenog vremena sa njom, već praktično na osnovu ogovoranja drugarice koja je čak ni ne poznaje.

Ovo je njena ispovest.

Kad je neka devojka iz Banjaluke rekla da me zna sa tvitera mom tadasnjem decku, rekla da pisem gluposti i da se slikam polu-gola I on me zbog toga Ostavi kaze da nisam ja ni za brak ni za decu — Helen of Troy (@IvanaTrifunovi3) May 19, 2021

- Kad je neka devojka iz Banjaluke rekla da me zna sa Tvitera mom tadašnjem dečku, rekla da pišem gluposti i da se slikam polu-gola i on me zbog toga ostavi, kaže da nisam ja ni za brak ni za decu - stoji u prvom tvitom, a zatim sledi nastavak.

- Neka mi se javi ta devojka da joj se zahvalim, učinila je jako loše i jako dobro delo. Prvo je jako ružno pricati da nekoga poznaješ ako ga čitaš na Tviteru, a drugo spasla me budale -

- Kaže on ne može da veruje da ljudi tako misle o meni, prvo to je jedna osoba, drugo ne poznaje me, treće nemaš mozga ako je njeno mišljenje i tvoje - završava ona kratku ispovest.

Ova objava je privukla mnogo pažnje, a u komentarima je većina ljudi pružila podršku devojci uz poruku da se zaista "spasila budale".

Neka mi se javi ta devojka da joj se zahvalim🙏🏻 ucinila je jako lose i jako dobro delo. Prvo je jako ruzno pricati da nekoga poznajes ako ga citas na tviteru a drugo spasla me budale — Helen of Troy (@IvanaTrifunovi3) May 19, 2021

"Često ljudi preozbiljno shvate ovo parče onlajn neba", "Devojci iz Banjaluke dođeš dve nedelje na Maldivima", "Spasila si se, a da nisi ni znala. Jedan se otego, drugi se protego", "Spasila si se lažnog moraliste", "Ljubomora na kvadrat, a i dečko plitak", "Hvala joj i od mene, zamisli da si još više vremena gubila sa takvim tipom", "U pokušaju da ti odmogne pomogla ti je", samo su neki od brojnih komentara.

Kaze on ne moze da veruje da ljudi tako misle o meni, prvo to je jedna osoba, drugo ne poznaje me, trece nemas mozga ako je njeno misljenje I tvoje — Helen of Troy (@IvanaTrifunovi3) May 19, 2021

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

11:01 MARIJA ŠERIFOVIĆ IZ BEKSTEJDŽA EVROSONGA POKAZALA KAKO BODRI URAGANKE: Ko bude pevao FALŠ, šišam ga na ćelavo!