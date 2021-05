UJUTRO URADITE OVE 2 STVARI I SMRŠAĆETE ZDRAVO GARANTOVANO: Nutricionista razotkrila teorije o zdravoj ishrani i sve ŠOKIRALA

Današnja popularne dijete garantuju gubitak od 10 kilograma za mesec dana, ali da li je zaista moguće ostvariti taj rezultat otkrila je nutricionista Branka Mirković. Poslednja u nizu novih "brendiranih" dijeta trenutno akteuelnih pred nastupajuće leto jeste Mejo dijeta.

"Svake 2-3 godine izbace neku novu koja je u trendu. Ona nije ništa novo, već je viđeno, ima dosta proteina, komplikovana je da se sprovede i rezultat je pod znakom pitanja", rekla je Mirkovićeva.

A od čega zavisi koliko će osoba da smrša?

"Zavisi prvenstveno od težine, nako ko ima 80 ili 90 i neko ko ima 60 ne mogu da smršaju isto u istom vremenskom periodu. Smatra se da je 10 odsto od ukupne težnine nešto što se toleriše, što se može nazvati zdravim. OD 1.200 do 1.400 kalorija je potrebno svakom organizmu da bi opstao. Ako birate šta jedete, svakako ćete smršati, ali ne toliko koliko se priča", ističe nutricionistkinja za Prvu TV i dodaje da je važno jesti hranu koja je nutricionistički prepisana i koja čuva organizam jer ćete tako izgubiti više masnoće.

"Izgledaćete uže bez obzira na kilograme. Masnoća je šira po volumenu. Ko trenira ima više mišića i oni su teži, ali su uži. Jedite voće, povrće, malo proteina i izgledaćete briljantno kada dođe toplo vreme. Takve dijete su potrebne onima koji veruju u čarolije.

foto: Pritnsceen

Veliki problem, po Brankinim rečima, jeste što se ljudi plaše gladi.

"Ljudi se plaše: 'Šta će mi se desiti ako gladujem?'. Odmah da kažem, nećemo se onesvestiti, neće nam ništa biti, samo je bitno dovoljno vode da pijemo. Naš organizam je savršeno sposoban da u trenutku kada ne jedemo, da masnoće prebaci u energiju, za sat napraviće se ketoni koji će opsliužiti naš motak i bićemo savršeno zdravi".

Koja hrana je najbolja za jutro?

"Ujutro treba protein, sir, jaja, nešto tako", objasnila i komentarisala neke manje uobičajene kombinacije.

"Palačinke jedite kada uživate u hrani, to je emotivna hrana. Palačinke i jogurt su odlična kombinacija. Morate uzimati probiotik ujutru, to je jako važno, preventive radi. Možete stalno da ga pijete. To su zdrave bakterije koje nam služe, ako ih izbacite ništa se neće desiti", objašnjava nutricionistkinja.

Šta je najvažnije uraditi ujutru?

"Ujutru kada se probudete uvek treba popiti pola litre vode. Noću dehidriramo, oragni potroše tečnost i da bi se uspostavio metabolizam treba popliti pola litre tečnosti, može to biti čaj, limunada... Ljudi obično kažu da se osećaju loše ujutru, pa popiju kafu, ona odmah podigne pritisak, pa ga obori. Zato treba piti vodu, ona će uravnotežiti pritisak."

Da li je preporuka da se doručkuje sat vremena nakon ustajanja?

"To je prošlo, zastarelo. Najsavremenija istraživanja kažu da treba da jedemo kada smo gladni, kao bebe. Nekada je bilo pravilo da se jede da tri, tri i po sata, stalno pumpa pankreas, stalno izazivate osećaj gladi, on se ne odmara. Ujutru voda ne mora biti topla, ali samo je bitno da ne bude hladna", zaključila je Branka.

foto: Shutterstock

kurir.rs

Bonus video:

01:22 NE PRETERUJTE SA SKIDANJEM! Doktorka Nada Macura dala SAVET kako da PREŽIVIMO nagle promene vremena (KURIR TELEVIZIJA)