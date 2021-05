ONE SU NASLEDNICE JOSIPA BROZA TITA: Zlatica je preslikana MARŠAL, Saša POLITIČKI nepodobna, a ovako izgledaju manje poznate unuke

Današnji datum, 25. maj, slavio se širom Jugoslavije kao rođendan Josipa Broza Tita. I danas je nemoguće na ovaj dan ne spomenuti ga, a ovo su njegove naslednice od kojih su mnoge poznate javnosti.

Doživotni predsednik Socijalističke Federativne Jugoslavije Josip Broz Tito ima brojne naslednike, među njima su i naslednice Zlatica, Svetlana, Tamara, Aleksandra Saša, Sonja i Sara. Neke javnost dobro poznaje, druge se drže dalje od medija, a čuveno prezime brzo razotkrije sponu koja ih vezuje sa maršalom.

Od pet brakova Josipa Broza Tita tri braka bila su zvanična. U prvom braku sa Pelagijom Belousovom (1904-1968) dobio je četvoro dece od kojih je najstarije rođeno mrtvo 1920. Ćerka Zlatica umrla je sa dve godine 1923. a sin Hinko preminuo ubrzo nakon rođenja 1922.

Sin Žarko rođen 1924. živeo je do 1955. i podario je Titu unuke. Poput oca više puta se ženio - tri puta i imao četvoro dece. Sa suprugom Ruskinjom Tamarom Veger dobio je sina Josipa Jošku Broza 1947. i dve godine kasnije ćerku Zlaticu. Joška Broz koji je lider Komunističke partije i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, ženio se četiri puta i u tim brakovima dobio sinove Nebojšu (1972), Viktora (1977) i ćerku Tamaru (2007). Deda je trojice unuka: Lazara, Luke i Filipa.

Žarko Broz je u braku sa Terezom Kujundžić 1951. godine dobio sina Edvarda, a ćerka Svetlana je plod njegove ljubavi sa trećom suprugom Zlatom Jelinek. Svetlana se rodila 1955. godine, četiri puta se udavala i majka je Ivana Golubovića (1978) i ćerke Sonje Golubović (1982).

Titu je 1941. godine ljubav sa levičarkom i komunističkom aktivistkinjom Hertom Hasom (1914- 2010) donela rođenje sina Aleksandra Miše Broza koji je od 1991. i osamostaljenja Hrvatske radio kao ambasador ove zemlje u Rusiji, a pre toga sa fakultetskom diplomom radio u privredi. Miša Broz iz braka sa Mirom ima ćerku Aleksandru Sašu (1969) koja je 1994. rodila devojčicu Saru Zidarić i i sina Andreja (1973) koji mu je podario unuka Luku.

Unuka Zlatica Broz

Zlatica Broz (71) je penzioner i živi u Beogradu. U intervjuu za Tanjug je 2010. sa mnogo ljubavi pričala o dedu odnosno "dedeku" kako ga zove.

"Jednog jutra na Brionima, pre nego smo otišli na doručak, još u pidžamama, brat Joška i ja strčali smo iz sobe niz stepenice i srušili dedin šešir i još neke stvari, tada nas je on zagrlio i rekao kako su mu to najlepši trenuci života. Moja prva sećanja na dedu datiraju iz veoma ranog detinjstva jer smo brat i ja, nakon razvoda roditelja ostali pod njegovim okriljem, živeli smo u kući pored rezidencije, a čuvale su nas teta Saveta i Marija, kao i njegova supruga, teta Jovanka”.Zlatica je naglasila da su sve njene uspomene na dedu"tople i lepe: "Dedek je sve nas poštovao kao ličnosti, a i mi njega, i uglavnom nismo želeli da ga opterećujemo nekim našim problemima, iako smo mogli za sve da mu se obratimo".

Dobro pamti dedin savet: "Jednom prilikom, već sam bila u gimnaziji, rekla sam mu da sam pogrešila u nečemu, a on me samo pogledao, valjda znajući da to ne može da bude neka strašna greška i rekao mi je: “Ako možeš ispravi grešku, ako ne možeš nauči se na njoj”.

Od malena je znala kakvu odgovornost snosi njen deda i bila svedok pojedinih važnih poseta istaknutih ličnosti : "Iako nismo bili uključeni u njegove zvanične državnicke susrete i putovanja, na Brionima je bilo drugačije jer su to više bile privatne posete, pa sam tako imala priliku da sretnem englesku kraljicu Elizabetu Drugu, grčki kraljevski par – kraljicu Frederiku i kralja Pavla, kao iNasera koji je sa porodicom boravio u gostima”.

Istakla je i da je da prezime Broz donosilo više obaveza i odgovornosti nego privilegija jer se od Titovih unuka očekivalo da budu deca za primer.Zlatica Broz radila je kao prevodilac ruskog i engleskog jezika u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu (SSNO). Kako je izjavila za "Tanjug", sticajem okolnosti bila je prevodilac na vukovarskom frontu nekoliko nedelja, u momentu razmeštanja ruskih jedinice pri misiji Ujedinjenih nacija

”Tih godina se nisam plašila za svoju i bezbednost svoje porodice, u Beogradu su ljudi jako blagonakloni kada čuju za moje poreklo, jedinu neprijatnosti sam doživljavala od intelektualaca koji su se grubim rečima izražavali o dedi”, poručila je Zlatica koja je studirala na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose.

Politiku čuvenog dede Brozova unuka ocenila je pozitivnom ocenom, a veoma teško je podnela raspad SFRJ. Prisećajući se detinjstva, izdvojila je i ove Titove rečenice: "‘Jednom prilikom mi je rekao kako je proputovao čitav svet, video toliko naroda i toliko zemalja, ali da tako lepe zemlje kao što je Jugoslavija nema nigde”, "Deda je rastao u siromašnoj porodici, teškim materijalnim uslovima i verovatno je zato želeo da njegov i život njegovih najbližih bude bolji".

Zlatica koja veoma liči na Broza je u maju 2019. o dedi pričala i za "Sputnjik" i tada je istakla da Tito nije bio strog već "autoritativan kao deda. I pun nežnosti. Davao je unucima slobodu izbora, učio ih samostalnosti, želeo da imaju svoja mišljenja i da ispunjavaju svoje želje sa određenim njegovim usmerenjima. Savetovao ih je onda kada je smatrao da to treba". Prisetila se tada da je on, zbog obaveza, imao sve manje vremena za njih, a i oni za njega - zbog škole, ali da su zajedničko vreme ispunjavali kvalitetno jer bi se se Tito tada potpuno posvećivao unucima i igrao sa njima. Pamti to kao dragocene uspomene.

Naglasila je da za razliku od nje potomci ostalih svetskih državnika uživaju daleko veće privilegije. Njen životni stil je skromnost. Pomenula je i da su o njenom dedi pisane brojne neistine, kao i da su poslednjih godina njegovog života pokušavali da nju i brata distanciraju od njega.

Zlatica Broz ima dvojicu sinova Vukašina Žikelića (1973) i Ivana Žikelića (1976) koji joj je podario unuke.

Unuka Svetlana Broz

Svetlana Broz (64) rođena je u Beogradu. Od 1970. do 1975. radila je kao slobodan novinar. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu 1980. godine. Od 1981. do 1999. bila je zaposlena kao kardiolog na Vojnomedicinskoj akademiji.

Izbijanjem rata u Bosni i Hercegovini 1992. počela je da volontira u ratom zahvaćenim zonama, u manjim mestima i selima. U BiH je 1999. objavila knjigu "Dobri ljudi u vremenu zla“ koja je 2003. izdata u Americi. U njoj je 90 svedočanstava - po 30 svedočanstava Srba, Hrvata i Bošnjaka - „čudesnih priča ljudi“ o tome kako su im živote spasli pripadnici druge nacionalnosti (pre 23 godine obijena je njena kuća na Dedinju odakle su uzeti snimci na kojima su bila zabeležena svedočenja). Knjiga je prevedena na više jezika: italijanski, francuski, španski, a krajem 2019. predstavljena je u Srbiji. Svetlana je nastavila sa spisateljskim radom pre je 2006. godina napisala knjigu "Having What It Takes: Essays on Civil Courage".

Svetlana Broz od 2000. živi u Sarajevu i državljanin je Bosne i Hercegovine. "Oduvek sam najviše bila iznenađena njegovom energijom, a uvek se imalo prema njemu samo poštovanje, zbog njegove uloge, angažmana i energije”.

Praunuka Sonja Golubović

Ćerka Svetlane Broz Sonja Golubović rođena je i živi u Beogradu gde je završila IV gimnaziju i Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Radila je u poznatoj naftnoj kompaniji u Srbiji i mama je jednog dečaka. Istakla je da ona nije medijska ličnost.

Unuka Aleksandra Saša Broz

Aleksandra Saša Broz (51) poznata je pozorišna i televizijska rediteljka, koja često priča o dedi Titu. Rođena je u Zagrebu, a u detinjstvu se zaljubila u klasičan balet. Njeni roditelji Miša i Mira nisu razumeli njeno interesovanje za ples, ali ju je deda podržavao i zahvaljujući njemu upisala je baletsku školu. Obrazovanje je nastavila na Državnoj akademiji koreografije u Moskvi, gde je završila osnovne i postdiplomske studije. Povreda stopala prekinula je njenu karijeru balerine, a po povratku u Hrvatsku upisala je studije režije na Akademiji dramskih umetnosti. Počela je da režira već na drugoj godini fakulteta.

Radila je u više pozorišta u Hrvatskoj poput Narodnog pozorišta i dramskog teatra "Gavella" kao i u pozorištima u BiH, najviše u Tuzli. Režirala je 50. Pulski festival, a nakon što je dve godine radila u Istarskom pozorištu u Puli, dobila je otkaz za koji je rekla da je bio politički motivisan. Bila je član ekipe Radiotelevizije Hrvatske gde se bavila sinhronizacijom animiranih filmova. Bila je zaposlena i u Narodnom pozorištu " Ivan pl. Zajc" u Rijeci.

Za hrvatsku "Gloriju" je povodom 40 godina od Titove smrti izjavila da je najviše vremena sa dedom provodila leti na Brionima, kao i da je njemu najbitnije bilo da ona bude dobar đak. Zbog odličnog uspeha u školi poklonio joj je papagaja Kokija.

"Bilo mu je važno je, kao što znate, moj deda nema formalno završeni fakultet. Međutim, obrazovao je sam sebe, bio je poliglota, imao fotografsko pamćenje i bio sto koraka ispred svih ostalih", rekla je rediteljka i dodala: "Odrasla sam na Medveščaku u istom stanu gde i danas žive moji roditelji. Išla sam u školu pešice jer je bila doslovno iza ugla roditeljskog stana kao i na balet. Moji roditelji su zaslužni da se osim po genetici i poznatom prezimenu nisam izdvajala u odnosu na drugu decu. Beskrajno sam im zahvalna na tome. Tu i tamo bih imala koji slobodan dan više u školi, samo zato što bi deda imao kap slobodnog vremena pa je bilo logično da se ja uklapam u njegov raspored". Aleksandra Saša Broz je od 1994. do 2006. bila u braku sa glumcem Rankom Zidarićem (55) sa kojim ima ćerku Saru Zidarić.

Praunuka Sara Zidarović

Sara Zidarić (26) bavi se slikarstvom. U Puli je završila osnovnu i srednju školu, a u Zagreb, gde je rođena, vratila se zbog studija na Akademiji.

"Moje detinjstvo obeležila su i brojna putovanja s obzirom na to da mi je deda bio ambasador u Rusiji, Egiptu, Indoneziji, Filipinima, Singapuru...", ispričala je.

Sara je prošle godine održala drugu samostalnu izložbu u Zaboku u Hrvatskoj. A počela je da slika veoma rano: "Mislim da je to bilo u prvim razredima osnovne škole iako moja mama tvrdi da sam crtala još u dečjem krevetiću sa devet meseci. Koliko znam, bojice su mi uvek bile najdraži alat. Ričard treći je rekao: "Dajem kraljevstvo za konja", a ja dajem sve za boje i kistove".

Na pitanje da li je prednost ili mana to što je Titova praunuka i ćerka poznatih umetnika, odgovorila je:"Iskreno uopšte ne razmišljam o tim stvarima, zaboravim činjenicu da su poznati jer gledam na njih kao na svoje roditelje. Oni su mi uvek bili najveći pokretač u životu za stvari koje volim da radim i obrnuto. Srećna sam što sam deo baš svoje porodice, što imam takve roditelje i beskrajno sam im zahvalna na svemu".

Sara je 2018. postala magistar slikarstva, a njena majka Saša je poručila: "Ova mala, moja mala, moja najbolja prijateljica oduvek je znala gde je srce vodi i šta želi da bude, danas to potvrđuje".

Praunuka Tamara Broz

Tamara Broz je 2017. sa ocem Joškom Brozom prisustvovala otvaranju spomenika pradede u Subotici.

"Zahvalan sam svima koji su ovde i želim da kažem da je ovo dokaz da Tito nije umro, on nas je samo napustio fizički, ali se u poslednje vreme sve više spominje. Bez obzira da li loše ili dobro govore o njemu, spominju ga. Nekada smo bili zemlja najcenjenija u svetu, četvrta vojna sila, najbezbednija država, imali smo besplatno zdravstvo i školstvo. Sada je na nama da se dalje borimo i ponovo sve to ostvarimo. Moja ćerka Tamara je na istoj toj liniji i ne da nikome da kaže lošu reč protiv pradede", rekao je Joška Broz.

Naslednica Josipa Broza Tita je i Kristina Broz, ćerka Edvarda Broza koji ima i sina Žarka (1973).

