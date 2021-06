DEVOJKA POKAZALA ŠOK LISTU PRAVILA BUDUĆE SVEKRVE: Tvoje mišljenje nije važno, on je MAMIN SIN, ako nađem SEKSI poruke OTERAĆU TE!

Počeci veze znaju da budu neprijatni, a kada u su u to umešani roditelji, stvari obično postanu još gore.

Jedna devojka naučila je to na teži način zahvaljujući majci svoga dečka koja joj je uručila listu pravila kojih se mora pridržavati ako želi da bude s njenim sinom.

foto: Profimedia

Tiktokerka Ema podelila je video u kojem je pokazala kako izgleda lista koju je majka njenog dečka objavila na svom Instagramu. Majka je otvoreno zapretila kako će oterati Emu ili bilo koju drugu devojku ako prekrše jedno od deset njenih pravila.

1. On nije tvoj lični bankomat

2. Ako dođeš u moju kuću obučena kao egzotična plesačica, oteratću te

3. Ako vidim neke seksi poruke na njegovom mobilnom telefonu, oteraću te

4. Shvati da ako mi se ne sviđaš, oteraću te

5. Shvati da te mogu oterati

foto: Profimedia

6. On je mamin sin. Ako nemaš prsten na ruci, tvoje mišljenje nije važno

7. Nisi njegov zapovednik i nije na tebi da ga menjaš. Prihvati ga kakav je ili pogledaj peto pravilo

8. On je džentlmen. Ja sam ga to naučila. Bolje ti je da se ponašaš kao dama kako bi to i zaslužila od njega

9. Znam kako da izbegnem zatvor

10. Ako uspeš da izbegneš ova pravila i završiš s prstenom na ruci, znaj da ću biti nešto gore od majke tvog dečka, biću tvoja svekrva

Emin video ubrzo je postao viralni hit, a mnogi korisnici osudili su majku zbog kontrolisanja sinovog ljubavnog života. Neki su poručili devojci da odmah ostavi dečka jer se ponašanje njegove majke može samo pogoršati, dok su se drugi našalili i komentisali kako je ona tip osobe koja bi nosila belo na tuđem venčanju.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Mirror