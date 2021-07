ZALJUBLJENA SAM U DRUGA SVOG SINA KOJI JE UPOLA MLAĐI: Žena 3 godine u TAJNOJ VEZI sa zabranjenim voćem, a brinu je samo 2 stvari!

Jedna žena podelila je sa savetnicom svoj problem, a reč je o vezi sa znatno mlađim muškarcem.

"Zaljubljena sam u najboljeg prijatelja svog sina, muškarca koji je upola mlađi od mene. Potajno smo zajedno već tri godine i ne mogu zamisliti svoj život bez njega. Znam da naša veza nikad ne bi uspela jer bi se moj sin odrekao nas oboje kada bi saznao istinu", napisala je ona.

Njen ljubavnik ima 24, a ona 52 godine. Upoznali su se kada se zaposlio u njihovom porodičnom restoranu. On i njen sin upoznali su se na fakultetu te su obojica hteli zaradu preko leta.

"Jedne večeri ponudila sam se da ga odvezem kući, da ne ide sam po mraku. Dok sam vozila, ispitivao me o mom braku. Moj me suprug pre šest meseci napustio zbog mlađe žene. Pitao me jesam li spremna za novu vezu, a kada sam rekla da jesam, pozvao me u izlazak", nastavila je.

Ona se sada oseća fantastično, ali boji se da njihova veza neće funkcionisati u stvarnosti. Boji se da će on hteti brak i decu, a nju to više ne zanima.

"Veza s velikom razlikom u godinama može funkcionisati, sve dok tražite iste stvari. No, vi ste u vrlo različitim životnim fazama i, kako kažete, on bi u budućnosti možda želeo decu i brak. Morate da pričate o tome šta oboje želite od života. Ako odlučite da želite da ostanete zajedno, bilo bi bolje da vaš sin čuje za vašu vezu od vas. Inače je samo pitanje vremena kada će za to čuti od drugih", odgovorila joj je Deidre.

