NAPRAVILA SAM KOBNU GREŠKU: Mislila sam da je jedini način da spasem brak OVO, a muž je to iskoristio i drugarice mi okrenule LEĐA

Žena koja je predložila mužu da probaju poliamoriju kako bi spasili brak, optužila ga je za varanje jer je našao devojku pre nego što je ona našla dečka.

Muž Majk nije želeo da urade ovo, ali je hteo da spase brak, pa je posle karantina zakao sastanak sa jednom devojkom. Bela se naljutila što ju je preduhitrio, a onda se požalila drugaricama koje su ovu situaciju ispričale na društvenim mrežama.

foto: Profimedia

"Mislila je da je to jedini način da njih brak opstane jer ga je volela, ali osećala se neispunjeno. On je pristao s oklevanjem jer nije hteo da je izgubi. Kad sam ga pitala za to, izgledao je kao da nije oduševljen", napisala je.

Dodala je kako se bračni par tokom karantina još više zbližio, a muž nije mislio da će se njegova supruga zaista držati ideje o otvaranju veze. Ipak, pre tri meseca ponovno je to spomenula i usuglasili su se oko nekih pravila. Ubrzo nakon toga Bela je u suzama nazvala prijateljicu, tvrdeći kako ju je Majk prevario.

foto: Profimedia

"Rekla mi je da je pokušala da dobije muža koji se ceo dan nije vratio sa dejta. Nije stigla da i sama zakaže dejt zbog posla, a Majk je uradio to odmah kao da mu ona ništa ne znači", otkrila je prijateljica. Deo plana bio je da jedno drugom ne otkrivaju detalje, no Bela se osećala kao da je suprug ismeva.

"Nisam znala što da joj kažem pa sam joj poručila: 'Dušo, iskreno, dobila si ono što si htjela'. Bila je besna na mene i vikala da joj nisam dobra prijateljica te da bih trebalo da razumem kako se oseća. Ćutala sam, ali iskreno, mislim da je uzrujana samo zato što joj muž radi ono što je ona predložila", zaključila je.

Nakon što je podelila priču na Reditu, drugi korisnici su joj poručili da nije ništa skrivila te da je Bela odgovorna za celu situaciju.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Net.hr

