LETNJA ŠEMA MU IZAŠLA NA NOS: Nazvao me je s mora i priznao da me je prevario s PLAVUŠOM, moju OSVETU će pamtiti zauvek

Čim su otvorene granice, mere protiv korone virus malo ublažene mnogi su odmah odjurili na more, neko kako bi pobegli od svega, drugi da uhvate malo sunčevih zraka i vitamina D, dok su treći poželeli avanturu.

Čitateljka portala kurir.rs javila se našoj redakciji i podelila sa nama njenu letnju, ljubavnu avanturu.

"Jedva smo dočekali da se otvore granice i da odmah otputujemo vani na odmor. Dečko i ja smo odlučili da svako ide na svoju stranu jer smo skoro godinu dana bili upućeni jedno na drugo zbog pandemije. Hteli smo malo da se odmorimo jedno od drugog, zasitili smo se. Znam, ja sam kriva, ja sam mu predložila, još sam mu platila pola putovanja jer on nije imao dovoljno novca. Zašto da ne, pa zajedno smo već tri godine, poslednju zbog pandemije smo i živeli zajedno, visilo je u vazduhu da se i uzmemo. E još je trebalo da mu dam i džeparac, dobro je pa nisam. Otišao dečko da se provede, pa me još i prevario. Ajd što me je prevario, nego me još i nazvao da mi kaže kako su ga devojke saletale, i eto on je još dobar frajer, nije za bacanje pa je mogao i da bira. Reče mi, možda da si plavuša i da si se ofarbala kad sam te molio, možda i ne bih poklekao... Ja ne znam šta me je snašlo, prvo sam dva dana plakala, propao mi odmor. Presušila sam od plača, i kad više nije bilo suza, grlo sam isparala koliko sam ridala na suvo. Ma ti si mene prevario, ja budala, ti frajer. Naoštrila sam se, čim sam se vratila kući, okrenula sam njegovog najboljeg prijatelja i pravo otišla kod njega. Jadala sam mu se kako sam prevarena, izigrana, a onda sam ga i tim suzama zavela. Prespavala sam kod njega. Dok je najbolji drug spavao posle akcije, slikala sam nas i poslala fotku sad bivšem. Mogla sam i neku manju osvetu da smislim, možda. Oprostio bi mi i to, prešao bi mi i preko najboljeg druga, ali ja neću.

