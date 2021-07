DEČKO JE ODBIO DA PRIMI NJEN POKLON: Devojka htela da ga iznenadi na rođendan, a on napravio SKANDAL! Evo šta mu je zasmetalo

Jednu devojku ljudi su savetovali da odmah ostavi svog dečka, nakon što im je otkrila njegovo neobično pravilo međusobnog poklanjanja nakon što je nedavno proslavio 21 godinu.

Nju totalno je zbunilo ponašanje njenog dečka nakon što je pažljivo odabrala preslatke poklone za njegov 21. rođendan. Ona je korisnike pitala da li je učinila nešto loše. Naime, nakon što mu je dala svoje darove, dečko ju je ignorisao i na kraju optužio da je "manipulativna".

foto: Profimedia

"Moj dečko proslavio je 21. rođendan i kupila sam mu novu video igricu koju je želio i majicu. Nakon toga, počeo je da me ignoriše. Pitala sam ga šta nije u redu, a on je napokon rekao da je nepravedno to što sam mu kupila poklone za rođendan jer će sada on meni morati nešto da kupi, te mi je rekao da manipulišem njime", kaže devojka koja je rekla da joj je dečko govorio da ga tera da se oseća dužnim.

"Kazao mi je da nije siguran da li može da bude sa materijalnom devojkom", ispričala je devojka.

Korisnici mreža bili su kratki po pitanju svojih odgovora.

"Bežite brzo i daleko pre nego što bude prekasno!", "Ili pokušava da izmanipuliše u ovom slučaju, ili zapravo veruje u ono što priča i nije sposoban da primi neku vrstu ljubaznosti bez pretpostavke da je to bez obaveza", samo su neki od komentara.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Net.hr

