120 LJUDI JE MALTRETIRALO NA INTERNETU, PISALI JOJ DA SE UBIJE: Htela sam da okončam SVE, ali onda sam saznala STRAŠNU istinu!

Novozelanđanka Ela Guman je u neverici buljila u poruku koja joj je stigla. "Popij varikinu", pisalo je uz poziv na samoubistvo, odnosno skraćenicu KYS (na engleskom "Kill YourSelf").

To je bio vrhunac dvogodišnjeg digitalnog zlostavljanja i pretećih, uvredljivih poruka koje su joj stizale sa 120 lažnih profila koje je napravila jedna te ista devojka!

"Bila sam u paklu dve i po godine. Još uvek prolazim kroz iscrpljujuće napade panike", ispričala je ona u ispovesti za magazin "Fabulous", a prenosi The Sun.

Sve je počelo početkom 2018. godine kada je Ela, koja danas ima 22 godine, otpočela vezu sa dečkom Kembelom (23). Nekoliko meseci kasnije njegov brat Džeki počeo je da se zabavlja sa devojkom Talijom koja danas ima 20 godina.

"Talija je bila živahna i druželjubiva. Kembel i njegov brat su živeli sa roditeljima, a ja sam tamo provodila većinu vremena, a kasnije je tako postupila i Talija. Bilo nam je lepo. Radile smo ženske stvari zajedno, išle u šoping i na tretmane lepote", počinje svoju ispovest Ela.

"Mesec dana kasnije, u maju 2018. godine, devojka koja se zvala Alisija poslala mi je poruku na Instagramu, komentarišući moje slike. "Ti si ružna žaba sa ogromnim očima. Mnogo sam lepša od tebe". Pomislila sam ko još šalje takve poruke ljudima koje ne poznaje i blokirala taj profil. U narednih šest nedelja dobila sam još desetak sličnih poruka. Svaki put bih blokirala profil, ali ko god bila osoba koja je slala poruke, otvorila bi novi. "Nekome se zaista ne sviđam", rekla sam tada Kembelu. Bilo je zaista čudno. Koliko sam znala nisam imala neprijatelje. Pretpostavljala sam da sam nekoga nekad iznervirala. Otprilike u tom periodu i moje prijateljstvo sa Talijom je postalo hladnije. Živeli smo u istoj kući, ali ona je sve vreme provodila u sobi", nastavila je.

Ela se poverila drugarici Šontaj koja je u prošlosti bila sa Džekijem, a ona joj je rekla da je i sama dobiljala uvredljive poruke.

"Šontaj mi je pročitala neke od tih poruka. Moje su bile identične. To je slala ista osoba. Nažalost, jedina osoba koja nas je povezivala bila je Talija. Nisam htela da verujem u to, mislila sam da joj se dopadam. Kako smo obe živele pod istim krovom sa momcima i njihovim roditeljima, stvari su mogle da postanu neprijatne.

Umesto da se suočim sa njom lično, odlučila sam da pokušam da joj stanem na put tako šo sam odgovorila na jednu od poruka. I ja i Šontaj smo joj napisale "Odlazi, Talija", ali smo obe dobile odgovor: "Ko je Talija?". Nismo to mogle da dokažemo, ali obe smo znale da je to ona. Rekla sam i Kembelu sve, a on mi je priznao da je i njemu slala opsesivne poruke pre nego što je počela da se viđa sa Džekijem.

Sada je sve imalo smisla. Bila je ljubomorna na mene jer sam se zabavljala sa Kembelom i ljubomorna na Šontaj jer izlazi sa njenim bivšim. Šminka i odeća počele su da nestaju iz moje sobe. A zlostavljanje sa nastavilo."

Jednog dana Ela se suočila lično sa Talijom, ali je ona negirala da šalje poruke. Na kraju je otišla u policiju, a oni su se složili da porazgovaraju sa Talijom. Poruke su prestale da stižu na nekoliko meseci, ali potom su nastavile da stižu i to u intezivnijoj meri nego pre.

"Popij varikinu", napisala je u jednoj poruci uz skraćenicu KYS koja poziva na samoubistvo.

"Ovo nije kraj, ali za tvoj bezvredni život bi mogao biti", i to mi je napisala. Poruke su stalno stizale. Ponekad bih dobila 10 na dan, a onda nedelju ili dve ništa. Kad god sam dobila uvredljivu poruku, blokirala bih profil. Ali ona je neprestalno otvarala nove - sedam u roku od 45 minuta. Razgovarala sam i sa Kembelovom mamom - bila je u teškom položaju, ali je rekla Taliji da više nije dobrodošla u tu kuću.

U međuvremenu zlostavljanje se nastavilo, a u junu 2019. godine saterala sam je u ćošak i obračunala se sa njom oko nestale odeće. Vratila mi ju je uz pismo izvinjenja u kom je napisala: "Nisam sigurna kako da ti se izvinim i mogu li to uopšte, ali nisi zaslužila ništa od ovoga i žao mi je. Kriva sam za sve što sam uradila. Ništa se više neće ponoviti i to je obećanje. Kunem se da ću ostaviti tebe i Kembela na miru". Mislila sam da je to kraj, ali posle samo nekoliko nedelja počelo je ponovo, pa sam sve prosledila policiji."

Kada je proglašen karantinu u martu 2020. Kembel i Ela preselili su se kod njene porodice.

"Jednog jutra probudila sam se i zatekla vrata automobila izgrebana. Mora da je to ona, pomislila sam. Ona je objavila moju fotografiju na društvenim mrežama i označila moje mane. Preko grla mi je napisala: "Ti si ružno s**nje, preko čela "krompir", a pored lica "debeli svinjski nos". Na drugoj slici napisala je "toliko crveno lice da liči na pavijana", "odvratno", "ružno", "najveća brada koju sam ikada videla". Nisam sujetna ili osetljiva, ali sve to me je zaista zabolelo. Da li sam zaista toliko ružna? Svi su me smirivali i rekli da je ignorišem. Ali noću sam pokušavala da zaspim i svi njeni okrutni komentari padali su mi napamet.

Pokušala sam čak i da ugasim sve profile na društvenim mrežama, ali ona je prešla na moju mlađu sestru Oliviju. Stalno sam bila pod stresom i uznemirena i pitala se koliko će Talija daleko otići. Jednog dana sve me je stiglo, rasplakala sam se i imala napad panike.

Konačno, policija je imala dovoljno dokaza da uhapsi Taliju. Otkrili su da je koristila 120 različitih identiteta na socijalnim mrežama kako bi me uznemiravala."

Talija je na kraju svega priznala krađu i optužbe za digitalno nasilje, a na sudu je njen advokat rekao da ima poremećaj ličnosti i loše mentalno zdravlje.

"Pomislila sam 'Šta je sa mojim mentalnim zdravljem nakon njenih postupaka?' Kada sam pročitala svoju izjavu o uticaju njeniog ponašanja na mene, Talija je plakala. To mi je izgledalo kao veliki čin. Sudije je rekao da su krivična dela protiv mene najgora te vrste koje je ikada video", istakla je Ela.

Talija je dobila šest meseci kućnog pritvora, 12 meseci intezivnog nadzora, zabranu komunikacije sa Elom na društvenim mrežama i novčanu kaznu.

"Talija se nikada nije izvinila što me je dovela do pakla. Prijatelji su mi rekli da se brani na Fejsbuku i da promoviše svoj nalog na OnlyFansu, Talija slobodno hoda, a ja i dalje patim od užasnih napada panike. Trebalo bi da bude zatvorena, ali ipak želim da dobije pomoć koja joj je potrebna. Ako to ne dobije, sigurna sam da će me ponovo napasti. Ili neku drugu devojku koja ima momka kog želi", zaključila je Ela.

(Kurir.rs/A.M.)

