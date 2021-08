MOŽE SIN DA MI BUDE A MUVAO ME NA MORU: Posle jedne FOTKE usledio je PAKAO, slao mi je bezobraze poruke, a jedna me je ŠOKIRALA

Mnogo puta se desi da ljude koje ste nekada voleli, bili vam dragi odjednom, ničim izazvanim počnu da vas gledaju drugim očima i vi ne znate kako da se ponašate i to menja sliku o njima.

Jedna verna čitateljka se javila našoj redakciji opisujući svoje iskustvo, čudeći se i pitajući da li je ona nešto pogrešila.

"Danima ne mogu da dođem sebi. Otkako sam se vratila sa godišnjeg odmora, ne mogu nikako da izbijem iz glave šta sam pogrešila, kako sam se ponašala pa je dečkić, kojem mogu da budem mama, ali bukvalno, počeo da mi daje komplimente i da mi piše bezobrazne komentare. Suprugu ne smem ništa da kažem, muškarci veoma čudno reaguju na ovakve stvari, a da pitam sinove šta im je sa drugom, to tek ne dolazi u obzir.

Sve je počelo jednim pozdravom, kao što sam ga godinama pozdravim kada dođem u moj rodni grad. Veseo momčić, malo stariji od mojih sinova, komšija mali kojem sam poveravala dečicu kada bih ih morala nakratko da ih ostavim bez nadzora. Razigran, kulturan, znam mu roditelje prema kojima sam uvek osećala veliko poštovanje, a i oni prema mojoj porodici, bar sam ga tako znala ili milslia da znam... Porastao je, vredan, svake godine radi od jutra do sutra u svom lokalu, svima se uvek javi, i nikada ga nisam videla ljutog ili namrštenog. Za svakoga ima lepu reč. Kad je počelo ovo internet ludilo sa društvenim mrežama, davno već, i još dok je bio osnovac poslao mi je zahtev za prijateljstvo i ja sam prihvatila, kao što sam prihvatila sve prijatelje mojih sinova. Čak sam i zaboravila da se pratimo na FB. Sreli smo se jedno, mahnula sam mu, on se uljudno i prijatno javio, uobočajeno kako ste, gospođo, hoćete li se uspeti odmoriti ove godine, i produžio dalje. Koliko je veseo i drag nasmejala sam se. On je, bar sam mislila, od onih osoba koje vam šalju pozitivnu energiju i nemoguće je da se ne nasmejete i oraspoloži. Ma odmah mi je vraćao osmeh na lice. Čak sam prokomentarisala suprugu kako je izrastao u vrednog i poštenog dečka, pričala mu kakav je bio đak, nije voleo školu, dugo se igrao sa igračkama... Mio dečko, sve do ovog leta.

Ono što me je još više šokiralo jeste činjenica da ja treba da budem srećna i zadovoljna jer mi je ukazana što me je primetio.

Kada je video da ne odbovaram, i kad sam ga zamolila da prestane da bude navalentan, usledela je još jedna prepiska koja me je još više razbesnela.

"Zar ne bi trebalo da ti je drago? To znači da si privlačna, što je valjda komplimen. Pa pohvalno je kad si inspiracija", napisao je, valjda misleći da mi to sve treba da imponuje jer sam ja starija žena, u kasnim pedesetim, a on mlađani momak.

Odlučio je da me ne ostavi na miru, a ja nemam nemeru da trpim toliku drskost. Razmišljam da ga stavim na blok ili da mu nazovem mamu i da joj kažem da mu kaže da prestane da me maltretira. Ali kako i šta da joj kažem zašto, a i žao mi žene. Više ni leta neće biti ista.

