IVANA JE OSETILA MUČNINU I TU JE KRENULA NJENA AGONIJA DUGA 2 NEDELJE: Spremila se za posao, a onda su krenuli neizdrživi bolovi

Već mesec dana cela Srbija priča o virusu, a ne samo o koroni. Strašni stomačni virus koji traje danima bio je tema dana, mnogo dana. Pomislila sam, ma ljudi drame, a onda jednog jutra... Ok, izgleda da sam u trendu i da se borim sa stomačnim virusom o kome svi pričaju.

Zovem se Ivana i živim u Vršcu i pre dan sam počela da mrdam. Sa strašnim stomačnim virusom patila sam se dve nedelje, ravno.

Dan kao dan, ustala sam ujutru i spremala se za posao. Malo muka, ok, pojela sam nešto loše sinoć. Popila sam probiotik i krenula iz kuće. Super mi je, već je sat prošao, a onda sam doručkovala. I tu počinje pakao. Od bolova u stomaku saginjala sam se skoro do poda. Toalet mi nije bio dovoljno blizu, sve i da sedim na njegovim vratima. Kada sam se malo sabrala, zovem taksi. Do kuće, za 15 minuta spopalo me je sve što je moglo. Vrtoglavica, iscrpljenost plus sve što prati stomačni virus. Jedva sam sam se dovukla do kreveta i pala.

Sutradan mi je bilo malo bolje i otišla sam kod lekara.

Naravno prvo su proveravali da li imam simptome korona virusa, ali sem stomačnih tegoba i mučnine, sva sreća, nisam imala nikakvih drugih simptoma. Iskreno, na neki način mi je bilo lakše jer to je ipak "samo" stomačni virus.

Dobro, čovek bi pomislio tri dana i prolazi, ali nije bilo tako.

Malko se smirilo i već sutra ponovo sve ponovo. Jaki bolovi, mučnina...

Ponovo kod lekara, kažu, isto je sa kao sa svima. Nekima traje nedlju dana, nekima dve, a nekima čak i mesec.

Provodila sam dane na podu kupatila i svaka pomisao na hranu mi je bila poput mučenja.

Dvopek i čaj su mi postali redovni obroci i pirinač kuvani kada baš poželim da se počastim.

Iscrpljena i bez trunke snage dočekala sam treću nedelju svoje stomačne agonije, i konačno muka je nestala.

Niste svesni koliko je iscrpljujuće.

Sada je konačno sve prošlo. Iskreno još imam strah i pazim šta jedem, još mi je neverovatno da nešto što inače traje tri dana može ovoliko da se oduži.

Ni stomačni virus nije što je nekada bio.

