IMAM 48 GODINA I NEVINA SAM! Zaljubila se u svog DOKTORA i ne može da prestane da mašta o NJEMU: On se uskoro seli, vreme mi curi

Anonimna žena obratila se psihoterapeutkinji Deidre i otkrila da je zaljubljena u svog psihologa.

foto: Profimedia

"Zvuči blesavo, ali ne mogu da prestanem da maštam o svom psihologu, zaljubila sam se u njega", uvodi u priču anonimna žena psihoterapeutkinju Deidre.

"Dobar je, privlačan, sluša me, brine... Imam 48 godina i oduvek sam sama. Nemam decu, devica sam i samoća me je dovela do depresije. Obratila sam se psihologu."

On je u kasnim tridesetim i jedina osoba s kojom se ona tako otvoreno razgovara. Mašta da su zajedno, kao par, iako zna da se to nikada neće dogoditi. On uskoro završava posao u njenom mestu i seli se, a ona misli da će je odmah zaboraviti. "Vreme mi curi, samo želim da iskusim šta i druge žene mojih godina."

"Pružio vam je pažnju, vreme i sluša vas - to vas je zbližilo sa njim. Ipak, ova veza nikada neće preći u nešto više, svesni ste toga. Pokušajte da nađete novog terapeuta i rešiti ovaj problem. I zapamtite, nikada nije kasno da pronađete svoju osobu", odgovorila joj je Deidre, prenosi "The Sun".

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

