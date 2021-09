MLADI KOMŠIJA MI JE SLAO SLIKE POLNOG ORGANA: Zapretila sam mu da ću ih poslati njegovoj MAMI, a reakcija mladića me tek ŠOKIRALA

Pojavljivanje društvenih mreža dovelo je mnogo pozitivnih stvari u odnosu među ljudima, ali su isplivale neka devijentna ponašanja. Već odavno je poznato da ljudi šalju preko društvenih svakakve slike, poruke, a obično sve pod lažnim profilima, krijući svoje identitete.

Prenosimo iskustva naše čitateljke: "Nisam bila iznenađena kada sam dobila poruku komšije na Fejsbuku. Prijatelji smo već deset godina na ovoj društvenoj mreži, a živimo vrata do vrata i bilo je logično i da budemo prijatelji i na FB. Tako sam bar mislila. Povremeno bi lajkovao neku moju sliku sa decom, nije bio dosadan, kad se sretnemo u ulazu, uvek se uredno i kulturno javljao, nasmejan, pitao za posao, kako su mi deca. S njegovom mamom znam ponekad da popijem kafu, odemo u šetnju, izjadamo se, pa sam dosta znala i o njemu, njegovim simpatijama, jadima sa devojkama...

Prvo mi je lajkovao sliku s mora, pristojna je bila, u dugoj laganoj crnoj haljini na bretele, a onda mi je poslao poruku: "Komšinice, izgledate top", uz smajli naravno. Ja se uljudno zahvalim i bez smajlija, jer mi se komentar, budući da smo uvek bili na "Vi" i da je mlađi od mene, kao i da mu skoro majka mogu biti, nije dopao uopšte.

Nije stao, nastavljao je da šalje komplimente, koje sam ja samo sinovala, nisam mu odgovarala sve vreme razmišljajući da mu kažem da nije baš umesno da mi tako piše. Dok sam se ja premišljala, dok sam bila na poslu, stiže poruka i izlete mi na ekran njegov polni organ. Strašno poniženje sam osetila, postidila sam se njegove "nesreće". Izbrisala sam celi čet, sačekala da dođem kući i poslala mu poruku da to više nikada ne radi, da ću da ga blokiram ako nastavi da me uznemirava.

Kao da je čekao moj odgovor, ali ga je samo razdražio pa je odmah poslao i to u krupnom planu vršnjaka. To je bila kap, zapretila sam mu da ću sad ovo da pošaljem njegovoj mami. E, to ga je izleda otreznilo, ali me je šokiralo to što se on na mene naljutio! Ej, zamislite, on se na mene naljutio što sam mu zapretila da ću ga reći mami jer me uznemirava i jer se ponaša nedolično. Kakav bezobrazluk. Još me i blokirao! Što mi je u redu, odahnula sam, ali da se drzne da on bude ljut. Čak se više i ne pozdravlja kad me sretne i baš zbog toga sam u nedoumici da sve ispričam njegovoj majci. Ljuta sam i razočarana na njega duplo, zato je bolje odmah, ko god da je, blokirati i ne upuštati se ni u kakav razgovor sa takvim osobama. Još se ja osećam neprijatno i treba da se stidim", napisala je čitateljka.

