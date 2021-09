DRUGARICA MI JE POSLALA PORUKU DA ČEKA DETE SA MOJIM MUŽEM: Žene otkrile kada su shvatile da je njihovom braku došao KRAJ!

Česte svađe, ponižavanje, prevara... Sve su to razlozi koji dovode do velikih problema i razvoda na kraju, a kako to tačno može da izgleda, ispričale su žene u Fejsbuk grupi "That’s it, I’m MF spouse shaming."

Kako prenosi "Daily Mail", žene su otkrile trenutak u kom su shvatile da je njihovoj vezi ili braku došao kraj.

- Bivši suprug i najbolja prijateljica poslali su mi poruku u kojoj su mi otkrili da je ona već pola godine trudna sa njegovim detetom. Odmah sam znala da ću da prekinem naš desetogodišnji brak - ispričala je jedna žena, a druga je otkrila da je prevara takođe bila razlog prekida.

- Spavao je s mojom tetom - u mom krevetu! Nakon toga mi je rekao kako je sve što sam kupila za naš dom zapravo kupio on.

Ni treća priča nije mnogo drukčija. Anonimna žena ispričala je da ju je partner prevario četiri puta. Prvi put je oprostila, kasnije više nije mogla.

- Odselila sam se kod mame, blokirala ga, prekinula svaki kontakt, a on se pet sati vozio u pidžami do mene i plakao na vratima da želi da razgovara. Zapitala sam se što nije u redu s njim.

- Tokom porođaja plakala sam i jaukala, a on mi je hladno rekao da se utišam. Bilo mi je tada jasno da on nije čovek za mene, ali trebalo mi je godinu dana da konačno prekinem taj odnos. Osetila sam veliko olakšanje.

- Imala sam spontani pobačaj, a on mi je rekao da mu je drago zbog toga jer nije hteo još jedno dete.

- Molila sam ga da me odveze na voz, a on je rekao da mu se ne da. Morala sam da pešačim sama pola sata usred noći.

- Otputovao je na poslovno putovanje – na 3 nedelje! Bila sam ljuta što mi to nije rekao, a on je odgovorio da sam sama kriva jer je trebalo da znam takve stvari.

