NAIVNO SAM NASELA NA PORUKU I OSTALA BEZ KOSE: Manekenka postala žrtva neobične PREVARE, ukrali joj DOSTOJANSTVO i DLAKE! (FOTO)

Manekeknka Megan Randolf iz Jute postala je žrtva neobične prevare - prevarant nije želeo njen novac, već njeno dostojanstvo i kosu.

- Toliko me je sramota da ne izlazim iz kuće i ne znam kako da objasnim ljudima da sam nasela na tako nešto. Počelo je jednom porukom koja mi je stigla. Nisam znala koji je to broj, ali žena po imenu Ešli koja mi je poruku poslala rekla mi je da već zna moje ime i sve o meni. Rekla mi je da ima ponudu za mene. Završile smo razgovor u sledećem dogovoru - obrijaću svaku dlaku sa svog tela i dobiću par hiljada dolara - kaže Megan.

foto: Profimedia

- Malo sam oklevala, ali stvar je u tome da nisam u stabilnoj finansijskoj situaciji. Imala sam strašnu saobraćajnu nesreću krajem 2020. godine i svaki novčić mi znači. Ta žena mi je rekla da je predstavnik jedne kozmetičke kuće - kaže.

- Znam da će biti mnogo okrutnih komentatora koji će se čuditi mojoj naivnosti i gluposti, ali moram o tome da govorim, možda time spasim neku drugu podjednako naivnu ženu - kaže Megan.

- To su samo dlake, porašće opet. Ali neverovatno je okrutno to što mi je uradila - kaže Megan, dodajući i da su ona i njen suprug proverili broj sa koga je dobila poziv - broj je zaista bio registrovan na tu kozmetičku kuću, ali to je bio trik. Kozmetička kuća nije imala ništa s tim. Međutim, ta kozmetička kuća je taman u tom periodu pustila kampanju o tome kako napraviti frizuru kod kuće usled restrikcija i karantina. Ponuda nije zvučala potpuno neverovatno.

- Ta žena me je naterala da se snimim dok skraćujem kosu. Onda mi je rekla da to nije dovoljno i da moram da skinem sve. Ne mogu da zamislim da je tako okrutna - kaže Megan.

- Dok sam bila sasvim ćelava, izbegavala sam da izađem bilo gde. Nosila sam kape. Nisam znala kako da objasnim ljudima šta mi se desilo. Sada želim da poručim ljudima da, ako vam neka ponuda zvuči previše dobro da bi bila istinita, verovatno to i jeste - kaže ova devojka za "KUTV"

Kurir.rs/A.A.

