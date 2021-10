NAPRAVILA DUG OD PREKO 5 MILIONA DINARA: Zavisnica od kupovine otkrila na šta je najviše TROŠILA, a OVO bio OKIDAČ da se osvesti!

Džasmin Kamila (38) iz Londona, ima problem s naručivanjem odeće i onlajn šopingom jer, kako kaže, ne može da se suzdrži, a zbog toga je upala i u dugove.

Kada nešto naruči i kada joj nekoliko dana kasnije stigne paket, srce joj poskoči od uzbuđenja. Ona sa srećom i radošću otvara pakete. Ove nedelje naručila je je tri paketa - ljuljašku od 300 funti za svoju decu i čizme od 500 funti, kao i odjeću.

"Tokom karantina kupovala sam neke nepotrebne stvari. Tad mi nije trebala elegantna odeća. Kada bi djeca otišla na spavanje, provela bih tri sata pregledavajući internet prodavnice. Trošila sam novac na stvari koje nikad nisam ni nosila", ispričala je Džasmin o svojim potrošačkim navikama.

Razvila je zavisnost od kupovine nakon što je izašla iz dugogodišnje veze 2019. godine kada je na kreditnoj kartici nagomilala dug od 38.000 funti, odnosno nešto više od 5.000.000 dinara.

"Pre nego što se moja veza završila i pre nego što se pojavio kovid mogla sam da potrošim novac na sve što sam htela. Rado bih potrošila 3.500 hiljada funti na kreditnoj kartici za porodični odmor u Portugal i ne bih uopšte razmišljala o tome kako ću to da platim. Tada sam imala dobar posao i uopšte mi to nije bilo važno", dodaje.

No, 2020. godina za Džasmihn je bila vrlo teška, pa umesto da štedi, počela je da troši, ponekad i na hiljade funti dnevno uprkos tome što je njen posao znatno pao otkad je počela pandemija pa je osam meseci bila u krizi.

Uspela je da održava svoje račune za domaćinstvo i stanarinu, ali zbog dosade naručivala je više nego ikad.

"Potrošila bih 500 funti na čizme. Bile su na rasprodaji, ali nikad ih nisam nosila i još su u kutiji. Kupovina 'naruči sada, plati kasnije' olakšala mi je stvari. Plaćanje na rate bilo mi je toliko isplativo tada", priča Džasmin.

Naručila je i sobni bicikl za 2.300 funti.

"Videla sam to na društvenim mrežama i morala sam ga imati, ali nisam ga koristila puno i sada vešam odeću na njemu", kaže.

"Volela sam da naručim i skupi suši. Častila sam se i picom", govori Džasmin.

U julu ju je sin pitao može li da ima svoju spavaću sobu, a ne da je deli sa sestrom, a Džasmin je počela da razmišlja koliko bi je koštalo prenamena potkrovlja pa je shvatila da se zadužila previše".

"Bila sam u šoku. Nisam znala šta da radim. Bilo je to 40.000 funti, to mi se činilo previše. Bio je to okidač - nadodaje.

Odmah je počela da smanjuje dug ​​te je prodala svoj automobil za 5.000 funti. Prodala je i nešto odeće, a odrekla se i naručivanja hrane te je smanjila račun za namirnice sa 500 funti mesečno na 150.

Do sada je isplatila 7.000 funti duga i svoju priču redovno deli na TikToku.

"Mnogi su me napali zbog tolikog duga i zbog nemara, i bili su u pravu. Ali drugi su mi rekli da sam hrabra što to rešavam i stajem na vreme. Ponosna sam na sebe što sam se izvukla iz ovoga i nadam se da ću za dve godine rešiti ceo dug", govori Džasmin.

"Znakovi problematičnog ponašanja uključuju preterano razmišljanje o kupovini, čestu kupovinu više nego što taj neko može priuštiti i ulaganje vremena i energije u kupovinu, što negativno utiče na druga važna životna područja. Kupovina može da se čini bezopasnom jer se radi samo o odeći, ali sve veći broj dokaza ukazuje na to da zavisnost o kupovini ima iste simptome ponašanja kao i zavisnost o hemikalijama, uključujući žudnju, povlačenje i gubitak kontrole", objasnila je psihološkinja Sara Greg, piše "The Sun".

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./24sata.hr

Bonus video:

00:17 SLOBODA MIĆALOVIĆ POBEDILA KORONU: Glumica se vratila onom što najviše voli, a evo kako se NAŠALILA sa Vojinom!