VEĆ 3 GODINE SAM U CELIBATU I PONOVO SE OSEĆAM KAO DEVICA: Rešila da stavi tačku na odnose, a evo i ZBOG ČEGA! (FOTO)

Nakon što je raskinula toksičnu dugogodišnju vezu, Tereza Bruks (49) iz Engleske, znala je da mora da promeni svoj život kako bi pronašla pravog.

Zbog s*ksualne hemije često je bila sa pogrešnim muškarcima, a birala je one koji su samouvereni i koji imaju dobar smisao za humor. No, odlučila je da stavi tačku na to.

"Izašla sam iz duge, toksične i turbulentne veze. Shvatila sam da su neki moji prošli odnosi bili vođeni istim obrascem i da se to mora promeniti. Nisam htela da završim u još jednoj vezi u kojoj sam verovala da je sve super samo zbog velike s*ksualne hemije", rekla je Tereza te dodala kako je, nažalost, u vezama ostajala samo radi s*ksualne hemije i kompatibilnosti.

"Uvek sam bila vrlo s*ksualna. U prošlosti sam retko mogla da izdržim tri meseca bez s*ksa, ali iako je s*ks bio odličan, veze često nisu bile održive. Uvek sam zamišljala kako te veze imaju budućnost, ali to nisu bile veze sa pravim tipom muškaraca, a ja sam uvek, iznova i iznova, privlačila iste tipove", dodaje.

Otkad je pre tri godine izašla iz turbulentne veze Tereza je potpuno odustala od s*ksa i od tada je u celibatu.

"Moja prošla veza je bila strastvena, ali i nezdrava i toksična. To me iscrpelo ​​i slomilo. Rekla sam sebi da ne želim to više i shvatila kako moram napraviti korak unazad da vidim kako sam završila u toj situaciji. U prošlosti bih samo sakrivala bol. Stalno sam mislila kako moram ponovo započeti novu i bolju vezu. Ali nisam želela da nastavim na isti način. Bila sam izgubljena i htela sam da povratim svoju seksualnu energiju pa sam odabrala celibat kako bih se osnažila. Reč je o poštovanju sebe i znanju da odličan seks ne podrazumeva pravu ljubav. Morate stati i povući crtu kako ne biste ponavljali iste greške iz veze u vezu. Morala sam da uzmem malo vremena za sebe i prestanem da idem iz jedne veze u drugu pogrešnu vezu, tražeći nešto čega nema. Dugo nisam bila sama", ispričala je Tereza.

Tereza, trener za poslovno i žensko osnaživanje, kaže da je možda propustila smislene veze zbog s*ksualne kemije koja ju je privlačila.

"Kada se jako privlačite i s*ksualna hemija je velika, jedna osoba može imati moć nad drugom i to se može koristiti kao način da dobijete ono što želite s obe strane. U jednoj prošloj vezi imala sam s*ks sa svojim dečkom, zatim sam otišla u kupatilo i plakala. Zaista to nisam želela da uradim s njim, ali on je hteo i dozvolila sam. To nije značilo da ga ne volim ili da mi se ne sviđa, ali nakon toga sam se osećala užasno i to nikada neću zaboraviti. Žena bi trebalo da može reći 'volim te, ali stvarno mi nije do s*ksa večeras' i ne osećam nikakvu krivicu ili brigu. Ne treba da osećamo obavezu da zadovoljimo njihove potrebe", objašnjava.

Tereza opisuje odustajanje od s*ksa i celibat kao oslobađajući.

"Bila sam zaista mirna. Nije mi nedostajao s*ks. Bilo mi je lepo da se opustim i pomisliti 'ovo sam ja sada’. To sam želela. To ću raditi sve dok se ne oporavim", kaže Tereza.

Prošlog decemba ponovo je uspostavila vezu sa bivšim, ali nije bila spremna za s*ks.

"Osećala sam se toliko snažno. Bio je to prvi put da me je neko testirao, neko ko mi se jako svideo, ali sam rekla 'ne' i ostala pri svojoj odluci. Pokazalo se da on nije pravi čovek za mene. Nije bio spreman da čeka, razgovara ili vidi u kom smeru će naš odnos ići. Nikada me nije pitao kako se osećam niti je pokušao to da razume. U prošlosti mi je konstantno nedostajao seks. Ali ne ovaj put. Bila sam toliko iscrpljena tom poslednjom vezom da se uopšte nisam borila s tim. Osećam se kao potpuno druga žena, kao da sam ponovo rođena devica", objasnila je Bruks.

Tereza je sada spremna za s*ksualnu vezu, ali tek kad upozna gospodina pravog.

"Mnogi zgodni, lepi i mladi muškarci su mi se javljali na aplikacijama za izlaženje, ali sam ih odbila. Neću da izlazim i spavam ni sa kim. Tražim ozbiljnu vezu. Želim da se udam, želim sa nekim da podelim život", ispričala je Tereza svoje zahteve.

Tereza veruje da joj je celibat pomogao da bude odlučnija što se tiče romantike.

"Odsustvom s*ksa možete doneti bolje odluke. Možete videti ljude koji vam ne odgovaraju. Ne morate odavati svoju seksualnu moć samo zato što smatrate da je neko privlačan ili zato što smatra da ste privlačni. U budućnosti me seks neće voditi i ne želim izlaziti s nekim ko se samo želi s*ks. Ovo nije umanjilo moju ljubav prema s*ksu, ali sada mogu birati kad da ga imam, a kad ne. Želim naučiti svoju ćer kuda ne mora osećati obavezu prema s*ksu", govori Bruks.

Tereza, koja nema problema sa s*ksom, kaže da više ne zavisi of muškarca.

"Volim muškarce, volim s*ks i radovaću se što ću to opet imati. Ali to nije nešto bez čega se sada osećam prazno",zaključila je Tereza, piše "The Sun".

