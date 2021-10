OTKAD SPAVAM S NJIM, NJEGOVA ŽENA I JA SMO NERAZDVOJNE! ŠOK ispovest ljubavnice VLASNIKA KAFIĆA: Sumnja da je vara, ali ne sa mnom

Na adresu naše redakcije stiglo je pismo anonimne čitateljke, koja je želela da sa svima podeli svoju emotivnu ispovest.

"Pre nekoliko godina za moj trideseti rođendan, ušla sam u vezu sa jednim vlasnikom prestoničkog ugostiteljskog objekta. On je mamio uzdahe svojom pojavom. Crn, lep, nabildovan, istetoviran, na pragu četrdesete godine života, bio je u punoj snazi. Svaka se za njim okretala, a ja sam ga ulovila.

Moj jubilarni rođendan slavila sam kod njega u kafiću, i on je iskoristio priliku da me smuva tad. Iste noći smo završili kod mene u stanu, noć je bila vatrena. Topila sam se pod njegovim prstima. On nije znao gde se nalazi od uzbuđenja. Nakon s*ksa, razgovarali smo, i ja sam ga pitala kako je moguće da do sad još nije našao nikog, zašto je slobodan. Onda me je njegov odgovor pogodio u glavu žestoko:

"Ja sam oženjen već 3 godine, pre 9 meseci dobio sam sina" - rekao je hladno i čekao moju reakciju. Ja sam bila šokirana, ali toliko mi se dopadao da me bilo baš briga za njegovu porodicu. Njegova žena, njegova stvar. Da mu je dobro sa njom ne bi bio kod mene.

Ja sam nastavila da idem u njegov kafić, a onda sam počela da primećujem i njegovu gospođu sa detetom u kolicima. Bila je baš simpatična. Kako je često sedela sama, jednog dana ušla je u priču sa mnom, i tada smo se zgotivile. Ja sam izokola krenula da je ispitujem u vezi za muža, i od tad je savetujem. Uvek sam u kafiću kad i ona.

Prvi put kad nas je on video zajedno, kad nije umro. Onda mi je pokazao očima da dođem do toaleta, što sam i uradila. Pitao se kakvo je to ponašanje, a ja sam mu objasnila da ne brine, da je siguran. Poljubila sam ga žestoko. Od tada se redovno viđamo.

S njegovom ženom redovno ispijam kafe, sada već godinu dana i 6 meseci, bile smo jedna kod druge na rođendanu. Ona ni ne sumnja da njen muž redovno spava sa mnom, pa mi se žali kako sumnja na konobarice, šankerice i razne devojke koje svraćaju tu. Ja je tešim, govorim joj da umišlja. Pitala sam se da li je sve ovo ispravno, ali ja odavno nemam savest. On mi se sviđa, a sviđam se i ja njemu. Luda sam za njim. I neću da ga se odreknem. Znam i da on nju nikad neće ostaviti zbog deteta, a ja ponekad mogu da živim sa tim, a ponekad mi je teško, zato vam i šaljem ovo. Ako se pronađu, znaće o kome se radi. Pa nek im bude jasno."

