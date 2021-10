DANIJEL (41) OTKRIO DA NIKADA NIJE BIO INTIMAN: Napravio stranicu na internetu da bi našao IDEALNU, evo KAKVU ŽENU ŽELI!

Danijel je 2016. godine napravio je veb stranicu samo za sebe pod imenom "Single Guy From Adelaide" u nadi da će pronaći pravu ljubav, kako piše "Mirror".

Nakon pokretanja veb stranice, 41-godišnjak je platio niz oglasa koji bi na njegovu stranicu doveo druge samce. Međutim, još uvek nije upoznao srećnu devojku koju je tražio svih ovih godina.

foto: Profimedia

To bi moglo da ima veze sa vrlo specifičnim zahtevom koji ima za svoju buduću devojku, a to je da ona ne sme da ima nikakvo iskustvo kada su u pitanju veze i s*ks, baš kao i on.

U videu na svojoj veb stranici Danijel je objasnio da želi ženu koja je ceo život provela usmerena na svoju karijeru i "čuvala se za pravo vreme", kako bi bila ista kao i on. Ipak, brzo se razočarao kada je shvatio da gotovo niko više ne čeka "pravo vreme" za s*ks.

Uprkos tome, on se i dalje nada da će pronaći nekoga s kim može da "učini sve i to od samog početka".

"I zato vodim ovu web stranicu i plaćam oglase", objasnio je Danijel i otkrio kako njegova partnerka može da bude bilo kog starosnog doba, ali mora biti obrazovana kako bi mogli da se povežu intelektualno.

Tokom godina, upoznao je neke "jako lepe" žene, kako sam kaže, ali do sada nijedna od njih nije bila "ona prava" pa objasnio kakva bi trebalo da bude njegova idealna partnerka:

"Ako uživa dok priča o filozofiji, književnosti, nauci ili bilo čemu akademskom, ona je prava osoba za mene."

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

