ŽENA MI JE PRIZNALA DA ME VARALA 4 GODINE: Muškarac hoće da joj oprosti, ali ima veliki problem! Uhvatila ga totalna PARANOJA

Sredovečni muškarac saznao je da ga je supruga godinama varala i ne zna kako da se nosi sa tim.

Za savet se obratio Deidre Sanders, stručnjaku za s*ks i veze.

"Svaki put kad izađem, brinem se da ću nabasati na bivšeg ljubavnika svoje supruge. Možda se to već i dogodilo. Nemam pojma ko je on i to me ubija. Sada sam paranoičan jer zamišljam svoju ženu s gotovo svakim muškarcem kojeg vidim", priznao je.

foto: Profimedia

Supruga mu je pre mesec dana priznala da ga je varala četiri godine od njihovih 10 godina braka.

"Nisam imao pojma. Rekla je da je varala jer sam puno radio i bila je usamljena. Priznajem da sam bio nedostupan i ne tako dobar muž. Ne želi mi otkrivati detalje svoje nevere, ali tvrdi da ljubavnika nije videla već dve godine i da su prekinuli svaki kontakt. Još uvek je volim i želim da joj oprostim te pokušavamo da izgladimo odnos zbog našeg osmogodišnjeg sina. No iskreno, nisam siguran mogu li da zaboravim", otkrio je čitatelj.

foto: Profimedia

"Ona kaže da je bolje ako ne znam detalje. Uverava me da nije niko iz našeg društva, ali zbog njene neodređenosti mislim da ga štiti. Paranoičan sam jer mislim da mi se tate iz parka, konobari iz lokalnog kafića i dostavljači podsmevaju. Kako mogu da krenem dalje?", upitao je stručnjaka.

"Iako misliš da će ti identitet ženinog bivšeg ljubavnika pomoći, verovatno ćeš se samo osećati gore. Umesto da zamišljaš nepoznatog muškarca, fiksiraćeš se na detalje koje ti je dala. Tvoja ljubomora je prirodna, ali beskorisna. Žena te prevarila jer su postojali problemi u vašem braku, ne zbog atributa koje ovaj muškarac ima ili nema", objasnila mu je Deidre.

"Moguće se oporaviti od varanja, čak i ako je ono trajalo godinama, ali samo ako se oboje potrudite. Ponekad čak veze postanu snažnije", zaključila je stručnjak.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Net.hr

Bonus video:

00:24 SUBOTIĆKA SLAVI SINU 1. ROĐENDAN, NE MARI ZA POVRATAK U RIJALITI! Na proslavi baka LJUBA, Maja i TAKI: Sve pršti od LUKSUZA! VIDEO