NISU SIGURNI DA LI JE OZBILJNA ILI SE ŠALI: Devojka pokazala trik za povećanje usana bez FILERA, ali svi je popljuvali na mrežama

"Što se tiče ruža za usne, najvažnija stvar nije nijansa, nego prihvatiti bogom danu istinu gde ti završavaju usne“ je čuvena rečenica Džerija Sajnfelda. Ako mislite da je preterivanje samo treba pogledati novi tutorijal tiktokerke Meri Šerb, samozvane "direktorke šminke koja može da se nosi" (CEO of wearable makeup).

Prvo je kreonom iscrtala daleko veće usne od onih koje joj je priroda dala, i potom iscrtano područje lica (opet, teško je to nazvati usnama) ispunila jarkocrvenim ružem. U nazivu videa ističe kako ovakvo šminkanje povećava usne i bez filera.

No komentatori su brzo istakli kako bi pogled sa strane razotkrio koliko je šminka predimenzionirana u odnosu na njene usne. "'Ajde sad okreni glavu. Ajde.", piše jedan fan, a bilo je i onih koji su jednostavno zgroženi: "Ovo bi trebalo biti ilegalno."

Bilo je i onih koji su joj poručili da bi trebala prihvatiti svoje lice onakvo kakvo je. „Ovo jednostavno tužno“; a bilo je i onih koji su bili zgroženi potrošnjom šminke. „Pa valjda ti je pola ruža na licu“. Drugi su se pitali koliko je takav mejk ap praktičan.

"Sve je to lepo i dobro dok se ne počneš znojiti, jesti ili piti“.

No koliko to bilo neverovatno, bilo je i pozitivnih komentara: "Genijalno!", a i onih koji tvrde da su to i sami iskušali: "Preporučujem".

Da li biste probali ovu foru za povećanje usana i izlašli napolje, među svet?

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:14 SAŠA IZ ZAJEČARA I ZVANIČNO JE NAJJAČI SRBIN! Profesor fizičkog počeo da trenira u 47. godini, a sada mu nema RAVNOG U EVROPI