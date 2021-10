OVAKO SU 1989. GODINE BEOGRAĐANKE OPISIVALE IDEALNOG MUŠKARCA: Mora da ima glas kao Bajaga, a evo ko je bio PRVI FRAJER u gradu!

"Koji tip muškarca privlači žene i što je to što ga čini neodoljivim, pitanje je i sociološko i kulturološko, na koje utieču i sredina i vreme, društveni sistemi, ekonomski odnosi, religija, porodica, tradicija... Želeći da u ovom broju bar približno pokušamo da otkrijemo koji su danas "muškarci u modi", napravili smo malu anketu među Zagrepčankama i Beograđankama", piše u članku iz 1989. godine koji je objavio "Yugopapir". Između ostalog članak opisuje navike muškaraca i krajem osamdesetih.

foto: Profimedia

Ono što danas važi u svetu potpuno opsednutim zdravim životom i izgledom, svim što je normalno i prirodno, u modi su muškarci koji vode računa o sebi, oni koji ne piju, ne puše, zdravo se hrane i koji vežbaju! Znači, u modi je zdrav i dobar izgled. Teško mogu proći boemi i oni kojima je glavna odlika šarma bila određena "uvrnutost", nonšalantnost i šarm potpomognut "vatrenom vodom". Naravno, niko ne može osporiti mnogim davno popularnim i značajnim muškarcima njihovu posebnost. Znači, to su, ipak, izuzeci, ali su zato i "trajne vrednosti" kad je žensko srce u pitanju.

Visok, lep, bogat

Za Zagrepčanke muškarac u trendu mora bezuslovno da bude visok, vitak i pametan. Ženama koje se približavaju četrdesetim, druge karakteristike nisu toliko bitne. Još ako muškarac dobro izgleda, progledaće mu kroz prste mnoge nedostatke, ali poželjno je da ima "lovu", jer kriza je kriza.

Pevačica Đurđica Barlović govorila je da muškarac mora biti veoma snalažljiv:

- Bože moj, takva su vremena. Ako je snalažljiv, verovatno će imati i novca. Lep ne mora biti, ali komunikativan, svakako.

Novinarka u listu "Zagrebačke banke" Mirjana Pitarević je određenija. Za nju savremeni muškarac mora biti preduzetan biznismen, šarmantan, govoriti strane jezike, voziti BMW, odevati se ležerno, ali uredno i sveže i upotrebljavati diskretan miris po kojem će za nju biti prepoznatljiv. Kosa mora biti nešto duža, ali ne preduga. Ili, sasvim kratka. Mora imati vedar pogled, gledati pravo u oči i čvrsto se rukovati, što govori o karakteru, pronalaziti teme za razgovor. Takav je muškarac samouveren, a žena se uz njega oseća sigurno i ugodno. Tip takvog muškarca, Pitarevićeva, prepoznaje u ugostitelju iz Opatije, Branku Bevandi.

Jedna druga Mirjana iz Zagreba smatra da savremeni muškarac mora imati glas Bajage, a uz to biti dobronameran i pošten. Sve ostalo su nijanse.

foto: Printskrin

Vitka linija je obavezna, debele neće nijedna.

Mlađe Zagrepčanke imaju izoštrenije kriterijume. Za službenicu Maricu Džamarija, iz gradskog sindikata, muškarac u trendu, osim visine i vitkosti mora biti intelektualac, po mogućnosti lekar. Zatim, trebalo bi da je pažljiv i da vozi dobar automobil.

O odevanju da se i ne govori! I, svakako, mora imati svoju kuću ili stan.

Druge su, opet, dodale da muškarac mora biti romantičan, dobar ljubavnik, da je čovek s imidžom, furati "Gecbi" pantalone, italijanske cipele i kožnu jaknu.

Dubravka Prndač, studentkinja sociologije, opredelila se za kombinaciju: fizički izgled Mela Gibsona, s nešto malo od Filipa Šovagovića i duhovitosti Đorđa Balaševića. Naravno, tip njenog muškarca mora imati mnogo energije i ideja zbog psihofizičkih napora koji ga očekuju.

U svakom slučaju, ono što su Zagrepčanke odredile kao svog muškarca u trendu, teško će naći na popularnoj "špici", pod satom na Trgu Republike.

Nežan i normalan

Među Beograđankama ima mnogo različitih mišljenja o muškarcu u trendu koja su, takođe, vezana pre svega za godine. Nekoliko mladih glumica, članica amaterskog pozorišta Dadov, o muškarcu snova nisu imale nikakvo određeno mišljenje. Njih četiri nam je reklo da nemaju svoj tip, da ih muškarci ne zanimaju, da ih ne jure, da o tome nemaju pojma. Samo jedna je, onako usput, dobacila: "Prvi frajer u gradu je Cvele!" (Glumac Svetozar Cvetković).

foto: Printscreen

Tada, studentkinja germanistike, Marija Radović rekla je da su među devojkama uglavnom popularni rok pevači, Hari Mata Hari, Loša, Milan Mladenović iz "Ekatarine velike". Devojke od muškaraca traže provod, na neki način je važan novac, dobar automobil... Njoj se dopadaju neki drugi muškarci:

- Za mene je idealan mladić onaj između 25 i 30 godina, obrazovan, titule nisu važne. Najvažnije je da je normalan, da nije degenerik, ni po kojem pitanju, da nema izopačene poglede u seksualnom smislu, u odnosu s ljudima. Da ima stavove o životu kao normalan čovek. Veoma je teško reći što je idealan muškarac, važna su međusobna uklapanja.

Danijela Terzić, pravnik, kaže:

- Ja volim pouzdanog muškarca, onog koji zna biti i nežan i grub. I malo šarma nije na odmet. Važno je i da je obrazovan, da je stručan, načitan, da bude ravnopravan sa mnom u bilo kojoj konverzaciji. Mislim da je Džek Nikolson "čovek mog života".

Glumica Violeta Kroker rekla je da se ne bavi muškarcima, ali primećuje da su njene prijateljice veoma nezadovoljne.

foto: Printscreen/Youtube/Exyuarhiv

- Ovaj naš "balkanski muškarac" postao je inferioran, a žena opet, agresivna, što je po meni jako tužno i velika greška. Nisam feministkinja i po meni je bolja varijanta da muškarac bude muško, a žena žena. Muškarac mora biti vođa na neki način, da uliva snagu svojoj partnerki, da bude inteligentan, priseban i da bude na zemlji. Mene apsolutno ne interesiraju popularni muškarci. Oni su živi foliranti.

Jelena Tinska rekla je da pravih muškaraca nema:

- Izgleda da po mom ukusu muškarac ne postoji, zato što bi morao biti dovoljno hrabar pa da živi s uspešnom ženom. Toga nema, bar na Balkanu. Naši muškarci vole da su u toplom, da se razgaće, da im bude fino i ne zanima ih ništa više. U krugovima u kojima se ja krećem žene se "pale" na lovu i na dobra kola. U modi su vlasnici kafića i političari. Jer, od njih se najbolje živi i s njima se najbolje prolazi. Sada više uopšte nije bitan duh i ništa drugo osim onog što ko ima i na kom je položaju, šta može da ti pruži i gde može da te gurne. To je sve zapravo tužno. Izbor zavisi od duha, a moj duh, izgleda, ovde uopšte ne može naći muškarca, koji bi mu odgovarao.

Kompozitorka Ksenija Zečević smatra da izbor muškarca u trendu zavisi od vrste žena i da je, samim tim, razlika velika:

foto: Profimedia

- Danas je nežnost jako na ceni. Grubost koja je ovde postojala i bila na ceni, danas je otišla u drugi plan, ženama danas mnogo više prijaju nežni muškarci. I za mene je važna isključivo nežnost i ljubav, ne postoje nikakve spoljne forme, profesija, status, ništa drugo. Meni je potreban neko da me voli, pazi i mazi. I da me razume. Nekada su ženama bili potrebni muškarci iz drugih razloga, finansijskih, statusnih... Pošto danas većini žena to nije potrebno, sve se svodi na čisti, ljudski odnos, ljubav i razumevanje. A to je danas teško naći, zbog toga što su svi opsednuti samim sobom, život je težak, nema prostora da se muškarci ponašaju onako kako bi oni možda i hteli. Uopšte im ne zavidim. Mislim da su se muškarci promenili, polako se empancipuju, počinju da shvataju da pokazivanjem emocija i nežnosti postaju privlačni, senzualni. Meni je veoma seksepilan muškarac koji se daje, koji zna pokazati da je loman, koji zna da zaplače.

Ivana Dimić, dramaturg, kaže:

- Mislim da je bolje da muškarac bude "lep, mlad, pametan i zdrav nego siromašan, ružan, bolestan i glup"; što reče jedan moj prijatelj. Čini mi se da se muškarci u trendu menjaju s duhom vremena (to je uostalom karakteristika fenomena "modernog" ili "trenda"). Tako su sada u modi, koliko mogu uočiti, autentični muškarci. Znači, nije bitno više da bude "visok i lep" ili "pametan i naočit", ili "iz dobre kuće", nego da bude "nešto posebno", da ima neku posebnost, nešto po čemu je različit. To se vidi po načinu na koji se danas muškarci odevaju (ne više dosadno, klasično, u odela s kravatama), kako se ponašaju (s izvesnom ležernošću) itd. Uostalom, junaci filmova su ne samo tipovi kao Harison Ford, već i Miki Rurk. U našim okvirima možemo da primetimo kako su sada u trendu muškarci koji su potpuno različiti. "Lepi Gaga" (Dragan Nikolić) je kao i uvek neodoljiv sa svojim šarmom i ležernošću. Ali, sada je i Cvele (Svetozar Cvetković) u trendu, plav, zamišljen, nedodirljiv. Za sve njih je verovatno jedino zajedničko da su autentični. Izvinjavam se što su primeri muškaraca u trendu Cvele i Gaga, to je samo zato što radim u "Ateljeu" pa su mi oni stalno pred očima.

Po svemu sudeći, muškarac u trendu uvek zavisi o ženi koja ga bira. I bez obzira na različite uticaje, žena traži samo svog "princa", onog koji će joj ispuniti snove. I, što je starija, više sanja o stabilnosti, nežnosti, sigurnosti koju, ipak, ne donosi samo ni novac, ni BMW, ni bilo koja druga materijalna vrednost.

foto: Printscreen

Kurir.rs/zena.rs

Bonus video:

03:19 DRAGANA MIĆALOVIĆ SE GUŠILA U SUZAMA! Nedavno primila prvu nagradu, pa iskreno progovorila o ODNOSU SA SESTRAMA!