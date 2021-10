ISPOVEST OCA MISICE VALENTINE KOJA JE OBRUKALA SRBIJU: Ja sam ČETNIK, poludeo sam kad sam video da veliča VELIKU ALBANIJU!

Nakon sramnih fotografija srpske misice Valentine Petrović, oglasio se njen otac koji je pokušao da opravda postupak koje ćerke.

Nakon sramnih fotografija srpske misice Valentine Petrović, koja je, pozirajući s predstavnicama Albanije i takozvane države Kosovo na svetskom izboru lepote u Egiptu, pokazala dvoglavog orla, simbol "velike Albanije", cela Srbija se digla na noge, osuđujući takav čin.

Njen otac Aleksandar Petrović oglasio se, te pokušao da opere ćerku, pravdajući se da ona potiče iz četničke porodice i da ni sam ne zna šta joj se dogodilo da tako postupi.

- Ona dete pojma nema, nesvesno je to uradila, nije razmišljala, to je sad jedna katastrofa. Moja Valentina je vrlo srpski nastrojena, kad moram ovako da kažem, a moram da bi je razumeli. Dakle, mi slavimo slavu Svetog Nikolu, to je naša tradicija, vodicu svetimo u kući, tata joj ima stotinu fotografija ispod četničke zastave, znači, mi smo jedna normalna srpska porodica - rekao je Petrović pa dodao:

- Valentina me nazvala, plačući na telefon, govoreći mi: "Tata, šta sam uradila", a ja sam joj rekao: "Sine, uradila si nešto što nije trebalo." Ja sam prvi poludeo kad sam video, ja sam bio u ratu, ako je iko za ovu zemlju dao, ja sam. Ovo je katastrofa po dete, ja sad moram nju psihički da sredim. Ovo je potpuno jedan bezazlen slučaj, ona je rođena u srpskoj porodici, čačanskoj, završila je osnovnu školu i gimnaziju u Čačku, zar treba decu da opterećujemo u ova vremena takvim stvarima. To je sve bezazleno, to su sve devojke u pitanju, nema razloga da se tu svoja zemlja dovodi u pitanje, naopako stvarno.

