SREĐUJE SE I KAD IDE DO PRODAVNICE! Ana Stanić važi za jednu od NAJZGODNIJIH pevačica: Sad je OTKRILA TAJNU SVOG SAVRŠENOG IZGLEDA

Popularna pevačica Ana Stanić nedavno je izbacila novu pesmu, za koju je rekla da je prava nežna balada, a ono što je posebno interesantno spot uz melodiju pravio je turski režiser, koji je sarađivao i sa bivšim srpskim zetom Mustafom Sandalom.

- Želela sam već neko vreme da objavim novu pesmu koja će biti baš klasična balada, sa jednim nežnim tekstom. Poenta je da možemo u svakom odnosu da se osećamo kao da smo manje voljeni, da više dajemo, ali u suštini samo je pitanje da li ljubavi ima ili nema i ako je ima to je smo zato što je uzvraćena, ako nema, onda izađite iz odnosa - kaže Ana Stanić.

Spot je sniman u Istanbulu, a interesantna priča stoji iza toga kako je došlo do saradnje pevačice i reditelja.

- Sve je to bilo sumanuto. On mi je poslao poruku na jedoj od društvenih mreža i ja bih bila baš sumnjičava da mi on nije poslao svoj portfolio, da ja nisam videla u tom portfoliu da je on radio za nekadašnjeg srpskog zeta Mustafu Sandala, a čak mi je i sam rekao da mogu da pitam Eminu Jahović za njega. Procenila sam da je on jedan pravi profesionalac. Ona se desila pandemija, granice su se zatvorile, a mi smo ipak ostali u kontaktu. Kada sam ja izbacila vokal za novu pesmu on me je podsetio za snimanje spota i tako je sve nastalo. Spakovala sam se i otišla u Istanbul - ispričala ja pevačica za Kurir televiziju.

Ana Stanić važi za jednu od najstilizovanijih javnih ličnosti, za koju kažu da je vreme stalo, a celokupan njen način života i odnos prema njemu je zadužen za to što toliko dobro izgleda.

- Volim sport, ali nisam od onih opsesivnih koji treniraju svaki dan, ali kada je leto onda sam na jezeru volim da skijam na vodi, zimi volim da idem na planinu. Ali zima je neki period kada se malo ulenjim, ali ako izuzmemo genetiku koja je u mom slučaju važan faktor i brz metabolizam, onda je to jedan pristup prema ishrani, životu, vođenje računa o sebi. Ja se svako jutro merim na vagi, ali nikad ne preskačem to. Ako krene da skače, ja već znam da je dovoljno da malo ranije večeram i gladnjikava odem u krevet i već krenem da se vraćam na svoju kilažu. Eto, to možda nije loš savet da pratimo svakodnevno svoju kilažu i kako se kreće iz dana u dan i tako da upoznamo svoje telo - otkrila je Ana Stanić.

- Važno mi je da zbog sebe bukvalno ni u prodavncu na 50 metara se silazim, a da se nisam pogledala u ogledalo. To ne znači da sam ja stalno sređena, ja idem i u apadrapa izdanju, ali uvek je to nekako stilizovano. Čak i kad sam pižama dej važno mi je da se sebi dopadnem kad se pogledam u ogledalo - otrkila je Ana Stanić.

