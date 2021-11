DEČKO SE LJUTI KAD POZOVEM DRUGARICE U GOSTE: Rekao da su ta druženja ZASTARELA, pa hteo da sedi sa njima, a nazvao ju je OVAKO!

Nedavno je na Reditu jedna devojka ispričala da se njenom dečku nikako ne sviđa da im u goste dolaze njene prijateljice, a kad ga ubedi da ipak navrate, on insistira da se druži s njima.

Zato je pitala pratioce da li je po njima ona nerazumna što želi da bude sama sa svojim prijateljicama i što joj on tad smeta, prenosi "The Sun".

foto: Profimedia

- Pitao me je da li ćemo da izađemo u petak, pa sam mu rekla da mi dolaze prijateljice. Na to me pitao "je l' je to ozbiljno" i počeo da mi objašnjava da su takva druženja zastarela. "Kao da ste iz 1950-ih", dodao je.

- Rekla sam mu da ne planiram da prekršim dogovor zbog njega, a kad nije uspeo da me odgovori predložio je da i on dovede svoje prijatelje - ispričala je.

Osim toga, rekao joj je, kaže, i da je s*ksista i da će joj takav mentalitet u budućnosti stvarati probleme, pogotovo ako se tako bude postavljala i profesionalno, na poslu.

Nju je njegova reakcija zaprepastila, ali ga je ipak ubrzo nazvala da mu se izvini ako je nešto pogrešno rekla, na što je on odgovorio da je povređen i da mu treba vremena da obradi svoje saznanje o njoj kao osobi, a na pitanje da li je pogrešila, većina korisnika Redita odgovorila je da tu vezu završi.

- Kako je tačno veče sa drugaricama seksistička stvar? Bez uvrede, ali njegovo ponašanje je nenormalno - komentarisala je jedna osoba, a drugi su se složili da je dečko očito manipulator i da se ona može da se druži s kim god želi.

- On pokušava da ostvari monopol nad tvojim vremenom, ako ne može da poštuje nešto bezazleno kao to što je to želiš da provedeš noć sa prijateljicama i bez njega, beži! - komentarisala je jedna žena.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./The Sun

Bonus video:

00:51 TURSKOM KUVARU SE SAD SVI SMEJU! Nusret biftek naplaćuje 1.500$, a sada PRVI PUT progovorio u snimku: Šta ti je s ustima, čoveče?!