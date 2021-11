ZNALA JE DA SAM ZALJUBLJENA, I SPAVALA JE S NJIM! ŠOK ispovest BEOGRAĐANKE: Saznala sam OVAKO, a on nije znao da se tad ZARAZIO!

Pismo anonimne čitateljke iz Beograda o burnom ljubavnom i emotivnom životu, stiglo je do naše redakcije i mi ga prenosimo u celosti.

- Upoznali smo se u junu pre tri godine, i ja sam počela da se opsedam njim. Bilo mi je stalo da uvek tako lep, visok i crn, bude pored mene. Nikad nije govorio previše, ali sve što je govorio bilo je sjajno. Padala sam na njega i njegove fore iz dana u dan, iz meseca u mesec. Svi su govorili da ima još nekoliko devojaka pored mene, ali to mi nije smetalo. Nismo ni bili zvanično u vezi, niti sam to od njega tražila, iako sam to potajno u sebi želela. Bila sam srećna što sam njegova "redovna" kombinacija, šema.

- Znajući kakav je, zamolila sam sve svoje drugarice da im ne padne na pamet da mu se približe. Samo sam se plašila da ne spava sa nekom od moje najbolje tri. I baš je uvek onako kako kažu "Čega se plašiš, to te i stigne". I tako je bilo. Saznala sam na najgori mogući način.

- Jedne noći na telefon mi je stigao snimak s*ksa, njega i jedne od tri moje najbolje drugarice. Ni manje ni više, on mi je posalo. Pitao me za komentar. Gorela sam od besa, krenula sam da rušim sve pred sobom. Moji su čuli lupanje i viku iz moje sobe, pa su upali da me pitaju šta se desilo. Nisam ni znala šta da im kažem. Isterala sam ih. Krenula sam redom da zovem ostale drugarice, i da im saopštavam šta mi se desilo. Sve su znale koliko sam zaljubljena u njega, koliko me to povredilo. Mnoge su rekle da je bolestan lik, da nije trebalo da mi pošalje.

- Onda sam saznala da je ona, ta sa kojom je imao intimni odnos, i koju sam molila da ne spava sa njim, da je baš ona insistirala da mi pošalje snimak. To je najbolji način da saznam, rekla je. Često sam mislila da je on svestan šta mi je uradio, morao je da oseti koliko sam zaljubljena u njega. Neopisiva bol, a osveta se služi hladna, kažu.

- Prošlo je nekoliko meseci, i saznala sam da je ona, tad kad je spavala sa njim bila zaražena nekom polnom bolešću. Ne želim ni da kažem kojom, ali ne leči se lako. I traje, pa je on tako osim sebe, zarazio i ostale devojke sa kojima je spavao posle nje. Posle nje, sa mnom nije spavao, niti je imao kontakt. Imam neopisivu želju da ga sretnem i pitam: Znaš li da si bolestan?!

