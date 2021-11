NE SMEMO SE VRAĆATI NEKOME SAMO ZATO ŠTO NISMO NAŠLI NIKOG BOLJEG: Psihoterapeuti otkrivaju kako da STAROJ LJUBAVI damo šansu

Ljubavna priča Ben Afleka i Dženifer Lopez koji su se ponovo pronašli nakon punih 17 godina ostavila je gorak ukus u ustima mnogih koji nikada nisu potpuno odbolovali neku svoju staru ljubav. I strepnja, i sumnja pojave se niodkuda. Da li može da se vrati što je jednom bilo? Psihoterapeuti navode da je svačija priča jedinstvena, i da nečiji uspeh, odnosno neuspeh, ne treba da bude naš reper.

Svakako, najteža odluka u partnerskim odnosima jeste preseći jednom zauvek i reći "sada je kraj". I kada se kraj desi, u ljudima postoje određene emocije koje konstantno unose nemir i dovode do pitanja "da li smo mogli da se potrudimo još malo?". Nekada je kraj ljubavi tačka na kraju priče, a nekada se na jednu tačku dodaju još dve kao mogućnost da se stara iskra ponovo zapali i odnos obnovi, prenosi Blicžena.

Da li vraćanje starim ljubavima ima smisla, jer će ono što je jednom puklo, pući ponovo, ili se ljubav jednostavno nije desila u pravo vreme da bi se na temelju tih emocija izgradila čvrsta kula, razgovarali smo sa psihoterapeutima Verom Despotović i Markom Brakovićem

- Uspeh ponovnog pokušaja ulaska u istu vezu zavisi od mnogo faktora i nekada daje rezultate, a nekada ne. Sve zavisi od samih osoba i njihovih ličnih promena tokom vremena, razloga za raskid koji se desio pre, kvaliteta odnosa u toj partnerskoj relaciji, ali i od nekih objektivnih okolnosti. Ukoliko su sve okolnosti povoljne, imate lepe šanse za uspeh, i obrnuto - smatra psihoterapeut i pisac Marko Braković.

Nemojte da srljate

Njegova koleginica Vera Despotović saglasna je sa stavom da obnovljena ljubav može otići u obe krajnosti u zavisnosti od toga da li smo spremni da rešimo sve ono što je dovelo do emotivnog kraha ili ćemo staroj ljubavi potrčati u zagrljaj bez rezona.

- Vraćanje nekadašnjoj ljubavi zavisi od toga kakva je ta ljubav bila i da li su pozitivni aspekti koji su krasili ljubav toga vredni. Posle određenog vremena se emocije slegnu i mi u jednom momentu shvatimo da nismo umeli da se nosimo sa problemima u odnosu. Tu mogu uticati i naredne veze tokom kojih shvatimo da osoba koju smo nekada voleli nije bila toliko loša, već da nije postojala dobra komunikacija, ili da smo oboje bili veoma tvrdoglavi. Suština jeste da se izvuku lekcije iz svega toga što može dati šansu budućem obnovljenom odnosu - navodi psihoterapeut Vera Despotović.

Naša sagovornica, ipak, napominje da ni u jedan odnos, a pogotovo onaj koji nam je već naneo boli, ne smemo srljati jer ljudi često umeju da romantizuju nekadašnji odnos, te zaborave sve ono loše što je svojevremeno podstaklo razilaženje i privremeni kraj.

- Nekada zaboravljamo one stvari koje su nas bolele i sećamo se samo onih lepih. Ako želimo da povratak staroj ljubavi bude uspešan, moramo da preispitamo pređašnji odnos i ono što je najvažnije jeste da razgovaramo sa partnerom o tome šta prethodnog puta nije valjalo. Ne smemo stavljati glavu u pesak kao noj i vraćati se nekome samo zato što smo ga se uželeli ili nismo uspeli da pronađemo nikog boljeg - ističe naša sagovornica.

Prekomerna i konstanta konzumacija alkohola i agresivno ponašanje zahtevaju dugotrajan psihoterapijski proces, a naša sagovornica navodi da žene ne smeju da veruju na prazne priče i kratkotrajna obećanja, već da promena mora da bude uočljiva i rezultata višemesečnog rada na sebi.

- Kada su u pitanju alkoholizam i nasilje, situacija je malo komplikovanija. Nije nemoguće da se i tu problemi reše, ali razgovor o konkretnim promenama treba da bude prvi korak u rešavanju problema. Zatim je neophodan fokusiran psihoterapijski rad na samokontroli i menjanju agresivnog ponašanja u trajanju minimum šest meseci. I to ne bi bile zajedničke psihoterapije partnera, već individualni odlasci muškarca koji ima problema sa alkoholom ili nasiljem. Nažalost, jako mali procenat ljudi je spreman na dugotrajan rad, svi žele da im se žena vrati što pre i poveruje u obećanja da se takav model ponašanja više neće ponocviti - ističe psihoterapeut Vera Despotović.

Naša sagovornica dalje ističe da bez spremnosti i želje da se na promenama radi na duže staze nema realnog smisla vraćati se u nekadašnje odnose jer će problematično ponašanje ubrzo početi da se ponavlja kao i ranije.

- Imala sam slučaj u praksi žene koja je jednom presekla i otišla iz odnosa tokom kojeg se borila sa nasiljem ili alkoholizmom partnera. Ona nije želela da se vrati svom partneru dok ne krene na terapije i pokaže da zaista radi na kontroli emocija. Jer, ukoliko bude pristala na obećanje "neću nikada više, veruj mi", muškarac će se veoma brzo vratiti na stari obrazac ponašanja. I ukoliko ne postoje terapije koje bi doprinele promenama, alkoholizam i nasilje mogu postojati sve veći i jači i stvarati sve gore probleme - posebno naglašava psihoterapeut.

Kada je reč o prevari, tu je situacija malo drugačija i ona zahteva zajednički rad na ponovnom uspostavljanju poverenja jer dolazi do velike povrede partnera.

-Kada se desi prevara dolazi do velike povrede osećanja kod osobe koja je prevarena. Onaj partner koji vara često ume da kaže:"Dobro, izašao sam iz te veze, hajde sada da se vratimo na staro." Ipak, ovde nije poenta da li je veza prekinuta, već narušeno poverenje koje zahteva vreme i konkretne dokaze da je došlo do promene. Uvek ostaje sumnja i pitanje - da li će se to ponovo desiti ili ne? Prevara zahteva zajednički psihoterapijski rad kako bi se narušeno poverenje ponovo uspostavilo, za razliku od alkoholizma i nasilja koji podrazumevaju individualne terapije - zaključuje psihoterapeut Vera Despotović.

