DOPUSTILA SAM BIVŠEM DEČKU DA ME 2 PUTA ISKORISTI! Naivno je odgovorila na njegove poruke, a sada se KAJE: Osećam se kao BUDALA!

Anonimna žena poslala je mejl i napisala da je bila već neko vreme je sama kada joj se javio bivši, te da joj je prijao razgovor sa nekim, ali da sada zbog toga oseća kajanje i bes.

foto: Profimedia

-Upotrebljena sam samo za s*ks i besna sam na sebe jer sam pala na čari svog bivšeg ljubavnika. Kada je prošle godine počeo da mi šalje poruke na Fejsbuku, bilo mi je drago da razgovaram sa njim - napisala je jedna žena za "The Sun".

Nakon nekoliko nedelja počeo je da priča o svojim problemima sa suprugom. Ona je u to vreme živela sama, jer se razišla sa bivšim dečkom pa joj je bilo lepo da razgovarati sa nekim.

- Naivno, mislila sam da samo želi savet i rame za plakanje. Ali nakon nekoliko meseci, njegove poruke postale su koketne i jasno je dao do znanja da ga zanima više od prijateljstva. Odupirala sam se isprva, ali jedne noći, kada je njegova žena bila van grada, popustila sam i rekla da može da dođe kod mene - nastavio je.

foto: Profimedia

Stigao je u 2 ujutro. Nisu mogli da drže ruke jedno od drugoga i imali su, kako kaže, neverovatan s*ks. Dala mu je do znanja da se zaljubljuje u njega, a on ju je naveo da poveruje da on isto oseća i da planira da napusti svoju ženu.

- No, sutradan se stvarno ohladio prema meni i rekao da mu je žena sumnjičava, pa više nije mogao da razgovara. Zatim je upitao da li može ponovo da dođe sledeći put kad ona ode. Složila sam se, ali se pojavio isti problem. Osećala sam se tako iskorišćeno i povređeno, pa sam, kad je pitao treći put, odbila. Iako znam da sam postupila ispravno, ne mogu da ga izbacm iz misli i ne prestajem da plačem - otkrila je.

- Iskoristio je vašu dobrotu i zaslužujete mnogo bolje od njega. Vrlo brzo ćete to shvatiti i pitati se što ste videli u njemu. Učinili ste potpuno ispravnu stvar što ste ga ostavili. Držite se podalje kako ne bi pali u iskušenje. Naučite iz njegovog proračunatog ponašanja i izbjegnite ovaj nepravedan tretman. Bol će polako postati manje intenzivna kako se ovaj problem seli u vašu prošlost - odgovorila joj je Deidre.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./The Sun

Bonus video:

00:04 JEDNA JE JOVANA! GOLE BUTINE JEREMIĆKE U JUTARNJEM: Voditeljka priznala da se RAZVODI, a sad zamešala kukovima nasred STUDIJA!