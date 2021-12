ISPOVEST JELENE I DEJANA TOMAŠEVIĆA O TEŠKOJ BOLESTI! Košarkaš otkrio sa čime se bori njegova žena: Živi sa strašnim bolovima

Jelena i Dejan Tomašević više od dve decenije uživaju u ljubavi iz koje su dobili četvoro dece. Nakon rođenja najmlađeg sina Matije, porodična harmonije ja urušena, jer je Jeleni ustanovljena autoimuna bolest.

Njih dvoje otvorili su dušu i pričali o lupusu, autoimunoj bolesti sa kojom Jelena živi već godinama, kao i o izazovima kroz koje ih je ta bolest vodila.Kako kažu, to je bio šok za celu porodicu, pogotovo za Jelenu, ali i Dejan nije mogao da veruje šta im se događa.

foto: Kurir televizija

- Prvo nam je to saznanje bilo šokantno jer nismo znali da ta bolest postoji. Prvi put sam čula za lupus kad sam ga dobila, ali sve je lakše kad imate podršku, kad neko čvrsto stoji na zemlji, a vi možete na njega da se naslonite. Velika podrška su mi bila i deca, Matija je bio mala beba, ali sve što nisam ja mogla, Dejan je uvek bio tu da okupa ili nahrani bebu, i to mi je u tim trenucima bila velika pomoć, rekla je Jelena, dok se Dejan trudio da joj pomogne koliko je to u njegovoj moći.

- Ona je skromna. Svojski se trudila da mi tu bolest ne primetimo. Vrlo često mi nismo ni osećali kroz šta prolazi. Zato mi se čini da nismo bili svesni kroz kakve pratnje prolazi - rekao je Tomašević u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Od tog trenutka život porodice Tomašević se potpuno promenio, i već deset godina strogo vode računa i počeli su sa zdravim načinom života. Pomoću zdrave ishrane Jelena je uspela da se izbori sa lupusom, te sada živi punim plućima.

foto: Printscreen/Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

- Mi već 10 godina ne jedemo meso, deca jedu, ali vodimo računa da to bude kvalitetno meso. U kući će se uvek naći domaća pljeskavica, ako treba da se pojede, a ne meso iz supermarketa. Pijemo prirodne sokove koje Jelena sprema i oni mi, pošto sam gurman, pomažu da uspostavim balans u telu. Mislim da će uz ove navike i pravilnu ishranu i našoj deci život biti na višem nivou - istakao je Tomašević tada.

Govoreći o počecima bolesti i kroz šta su sve morali da prođu, Dejan je ispričao i svoje viđenje borbe.

- Dolaskom u Atinu prvi put smo se suočili sa zaista nečim novim, jer ja sam taj koji je nekako centralna figura - pobeđujem, retko kad gubim, dobro se osećam, nekad sam i povređen i nekako je ceo ritam naše porodice okrenut ka meni. Po prvi put sad Jelena ne može da preuzme obaveze. Jednostavno nije sposobna jer taj dan ima temperaturu, kao što se i dešavalo, pogotovo na početku. Ja mislim više od šest meseci sa temperaturom, sa strašnim bolovima, i po prvi put mi dolazimo u tu situaciju, ali njen najveći kvalitet je što pored svih tih problema koje ima ona nije dozvoljavala da mi to na neki način osetimo - iskreno je ispričao Dejan u emisiji "RTS Ordinacija".

foto: Kurir televizija

I pored svih bolova, Jelena je preuzela najveću brigu oko tada bebe Matije, ali imali su pomoć u kući. Ispričali su i kako je njihov najstariji sin Kića, sa svojih 17-18 godina preuzimao ogroman deo obaveza na sebe.

- Nismo toliko sigurni šta se dešava, šta će biti, raste bes. Besna sam zato što možda neću biti (prisutna) na Manjinoj svadbi, možda neću biti živa kad Matija pođe u školu, neću biti sa Kićom kad završi fakultet, i prosto samo se te negativne energije i misli lepe, dolaze, samo su mi one prividno tu. A onda, kad usledi taj plač, pa kad usledi taj zagrljaj, kad deca polako se vraćaju, sve ide ka boljem. Onda nekako i prepoznajem tu ljubav, tu energiju, onda kažem sebi: „Ma možeš ti to!, Ma ti to možeš" - rekla je Jelena i dodala da ima zbog koga da živi.

foto: Printscreen/Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

- Doktor mi je objasnio da bez obzira na to što imam 36 godina, moje telo je staro 75. Na moju štetu su otkrili i da sam uz lupus dobila i jednu prateću bolest koja se zove reumatoidni artritis - kaže i dodaje da je potom usledio dolazak u Beograd i lečenje.

Kada je govorila o terapiji koju je dobila, Jelena Tomašević ističe da je postojao jedan analgetik koji ju je rešavao bolova i zato joj izuzetno prijao, ali kasnije baš to što je ne boli - pravilo joj je dodatne muke.

- I ti lekovi svakako treba da se piju, moraju da se piju, ali postoji uvek još nešto dodatno, neka alternativa koja je dobrodošla i koja može da pomogne, ispričala je iskreno Jelena i pomenula i druge metode koje je koristila da bi poboljšala svoje stanje, a bračni par se složio da je Jeleni alternativa mnogo pomogla.

Dejan ipak kaže da je terapija trajala nešto duže, i da nije dala mnogo rezultata, ali da je uticala na kilograme gospođe Tomašević kojih je dobila tridesetak u odnosu na period pre uzimanja lekova.

Priznaje da mu čak ni to nije smetalo: „Ja sam je voleo i tako, ali ona se naravno pored svih tih bolova koje je imala nije dobro osećala kad se pogleda (u ogledalo) i onda je tad i to bila neka prekretnica da se okrene više sebi i da sluša svoje telo i naše bake", rekao je Dejan Tomašević.

foto: Printscreen/Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Kurir.rs/A.A./RTS Ordinacija/TV lica kao sav normalan svet

Bonus video:

02:20 Tomašević o svojoj supruzi Jeleni i teške momentima u njihovom braku