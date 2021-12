DEVOJKA MI JE PRIZNALA DA JE IMALA S*KS SA MOJIM ŠEFOM: Na poslovnoj večeri su počeli da se gledaju, a onda su oboje otišli OVAMO!

Aninimni muškarac poslao je mejl u kome je napisao da je pozvao je svoju devojku na poslovnu večeru, ali nije ni očekivao da će ona početi da očijuka sa njegovim šefom.

- Moja nova devojka je priznala da je imala s*ks sa mojim šefom na našoj božićnoj zabavi. Svi su me upozoravali da je očijukala sa njim, ali ja sam ih ignorisao. Upoznali smo se pre samo mesec dana, ali me je oduševila. Neverovatno je samouverena - napisao je jedan muškarac za "The Sun".

Kako je objasnio, ima posao u prodaji koji voli i jako dobro se slaže sa svojim šefom, iako je on 12 godina stariji od njega. Kako je njegov odsek imao sjajnu godinu uprkos pandemiji, sve ih je počastio otmenim noćnim izlaskom - večerom i noćnim klubom. On je pozvao svoju devojku, ali nije očekivao da će početi da očijuka sa njegovim šefom.

- Bio sam besan, ali sam ostao smiren. Nisam želeo da pravim scenu pa sam izašao napolje i pokušao da se smirim. Kad sam se vratio, mog šefa i moje devojke nije bilo nigde. Popio sam još nekoliko pića, a onda je moja devojka stala pored mene u baru. Rekla je da je izašla na krovnu terasu da se ohladi. Sledeći dan mi je rekla da je imala s*ks s mojim šefom na terasi. Iako sam je istog trena ostavio, osećam se potpuno poniženo - nastavio je.

- Nažalost, nije zaslužila vaše poverenje i izdali su vas ona i vaš šef. Okidač je možda bio alkohol, ali to nije opravdanje. Slomljeno vam je srce, ali možete da krenete dalje. Dobro je da ste ranije videli njen pravi karakter pre nego što ste uložili više vremena u nju. Fokusirajte se na brigu o sebi i povratak osobi koja ste bili pre nego što se to dogodilo. Biće teško kada vidite svog šefa, ali budite uljudni kada vam se putevi ukrste na poslu - odgovorila mu je Deidre.

