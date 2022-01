DA, JA SAM ANOREKSIČNA IAKO NE IZGLEDAM TAKO: Plus sajz manekenka ispričala koliko joj je teško da se NATERA da jede! (FOTO)

Tes Holidej je plus sajz manekenka koja na Instagramu ima dva i po miliona pratilaca, a otkrila je svetu da boluje od anoreksije.

Tes Holidej (36) rešila je da svojim pratiocima otkrije da se godinu dana bori sa anoreksijom. Kako kaže, ovih dana je tačno godinu dana kada joj je ovaj poremećaj u ishrani dijagnostikovan i rešila je da svoje iskustvo o odnosu sa hranom podeli u intimnoj ispovesti za "Today".

U ispovesti ona kaže da je u 10 godini njena majka tragično nastradala, a Tes od tada koristi hranu kao mehanizam koji joj pomaže da se nosi sa emocijama.

- Grickalice i stvarnu količinu hrane koju unosim oduvek krijem od svoje okoline. U toku protekle decenije imala sam dosta faza kada sam sebi uskraćivala hranu. To znači da praktično uopšte nisam jela, ili sam jela izuzetno malo. Umela sam i da jedem samo jedan veliki obroj dnevno. Prošle godine dijagnostikovana mi je anoreksija što nisam delila sa ljudima, a za to vreme ljudi koji to nisu znali ohrabrivali su me da nastavim da mršavim. Kada mi je nutricionistkinja rekla da pokazujem sve simptome anoreksije, odgovorila sam joj: "Zar ne vidiš koliko sam debela?

Nema šanse da ja mogu da budem anoreksična". Međutim, potvrdu ove dijagnoze dobila sam i od psihologa, a trenutno sam u procesu oporavka. Nakon što sam skupila hrabrost da svoju borbu podelim sa drugima kako bih ohrabrila sve koji se bore sa anoreksijom, doživela sam masovne napade internet trolova.

Optužuju me da lažem i da samo želim da privučem pažnju na sebe. Pišu mi "Ovo samo radiš da bi se pisalo o tebi". To nije istina, a istina je da u poslednje vreme ponovo padam u kandže anoreksije i da je ovih dana sve što unosim u sebe dve šolje kafe. I dalje i sama ne mogu da shvatim kako je moguće da je ovo moje debelo telo zapravo izgladnelo? Shvatila sam da telo može da bude izgladnjivano bez obzira na oblik i veličinu - kaže Tes u svojoj ispovesti.

- Teško je to što je anoreksija povezana samo sa jednim oblikom tela, a mi ostali smo isključeni. Dajem sve od sebe da se oporavim i trudim se da uvek u svojoj blizini imam grickalice koje lako i brzo mogu da unesem u sebe. Redovno idem na terapije i želim da ohrabrim sve u istoj situaciji da se obrate stručnom licu. Ono što je retka pozitivna stvar pandemije je to što je sada moguće razgovarati sa terapeutima i onlajn. Da nemam tu mogućnost, bilo bi mi mnogo teže - kaže ona.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

03:54 Stručnjak otkriva šokantne detalje o deklarisanju robe: KAZNE IDU DO 2.000.000 DINARA