REKAO DA NEĆE DA ME GLEDA KAKO SE GOLA ŠVRĆKAM PO ROĐENOJ KUĆI! Ne znam ko tu koga uznemirava, ali nije mi svejedno!

Devojka se požalila na Reditu da su je nazivali egzibicionistom jer je po sopstvenoj kući šetala u grudnjaku i šortsu.

"Volim da vežbam ujutru, imam malu kućnu teretanu postavljenu u garaži gde volim da počinjem jutra", napisala je ona.

"Dok završim, obično se mnogo znojim i samo bacim majicu u prljav veš na putu do kupatila, pa se istuširam. Međutim, prošlog vikenda sam bacila majicu u korpu, skinula peškir i otišla u kuhinju da napravim nešto za jelo pre nego što se istuširam", kaže ona. Ali daleko od toga da sam gola, ili kako je ona nazvala post, u toplesu.

"Još sam bio u svom sportskom grudnjaku i još uvek sam imao šorts i ne vidim ništa loše u tome“, dodaje on. Njen kuhinjski prozor gleda na komšijino dvorište i bila je zapanjena kada ju je muškarac, u kasnim 50-im godinama, optužio da je u poslednje vreme "neverovatno neprikladna s obzirom na njegovu porodicu".

"Nisam imala pojma o čemu priča jer retko razgovaram sa njim ili njegovom porodicom, a onda mi je rekao da sam poslednja dva dana bila u grudnjaku pored kuhinjskog prozora.", nastavila je ona.

„Na kraju me je nazvao egzibicionistom i to nije nešto što on ili njegova porodica žele da gledaju“, dodala je ona. Na kraju objave, devojka mu je rekla da će „imati na umu šta je rekao, ali da će nositi šta god poželi dok je u svojoj kući, a na kraju krajeva, nije kao da je hodala gola pored prozora."

Ljudi su brzo komentarisali objavu i većina je otkrila da ona uopšte nije pogrešila. „Reci mu da ti je neprijatno jer je perverznjak i da ti viri kroz prozore“, napisala je jedna osoba. „Dodatni bodovi ako to uradite pred njegovom ženom!“ "U sportskom si grudnjaku. Nisi u toplesu", dodao je neko drugi. „I ne zaboravi da pomeneš da ako ne prestaneš da viriš kroz prozore, možda ćeš morati da pozoveš policiju zbog voajerizma“, kažu joj. "To je tvoja kuća", složili su se.

"Ako vam opet smeta, idite u policiju i recite da vas maltretira i dok ste u vlastitoj kući."

Drugi komentar je glasio: "Tvoje tijelo, tvoj izbor. Njegovo ponašanje je uznemiravanje, prošla su vremena kada su muškarci govorili ženama što da nose", kažu, a neki su joj poručili da ode ravno na policiju.

"Nemojte razgovarati s njim o tom problemu (nikada ne reagirajte, on će to shvatiti kao potvrdu svog ponašanja), samo ga odmah prijavite policiji ako opet smisli sličnu glupost."

