KAD PRONAĐETE ZANIMACIJU KOJA VAM ODGOVARA: Relaksiraćete um, razbuditi maštu i ljubav, a taj HOBI će vam ispuniti život!

Priznajte, u dokolici najčešće gledate televiziju ili slušate muziku. Većina tvrdi da im je to hobi, ali ove aktivnosti baš i nisu efikasne alatke u borbi sa stresom: retko osiguravaju dovoljnu mentalnu stimulaciju, preko potrebnu da se osećate osveženo i zadovoljno.

Tajna boljeg raspoloženja leži u izboru hobija koji je zaista interesantan i predstavlja izazov. Ako pronađete dodatnu zanimaciju, brige i tenzije će se umanjiti. Vaš um i telo će se relaksirati, lako ćete razbuditii maštu, zadovoljstvo i ljubav!

Vreme koje posvetite aktivnosti koju sami odaberte je samo vaše: sastanite se sobom, bez spoljnih ometanja, uverićete se da će osećaj duševnog zadovoljstva i samopouzdanja rasti iz dana u dan, a stres pobeći.

Pomoći ćemo vam da pronađete ono čime bi mogli da se bavite u slobodnom vremenu, da probudite pozitivna razmišljanja, istražite i produbite svoje kreativne sposobnosti, usavršite nove ideje. Verujte, osećaćete zadovoljstvo, a hobi vredan truda učiniće vas i zanimljivom osobom, osvežiće stara i dovešće do novih, zanimljivih poznanstava. Šta više poželeti u vremenu koje nas pritiska sa svih strana!

STRAST BUDI ONO PRAVO

Nemojte naprečac da počnete da se bavite nekim hobijem zato što vaš prijatelj u njemu uživa. Ako vam to bude jedina motivacija – brzo će vam dosaditi!

Originalnost je ono što se očekuje, a internet je možda najbolje mesto da istražite čime se sve ljudi bave. Pribavićete informacije i pronaći sebe. Ono što u vama probudi strast biće ono pravo!

Magija hobija je sreća koju širimo svuda oko nas

Ne mislite odmah o tome da bi trebalo nekog da impresionirate, kao što to često činite na poslu, u školi, u krugu ljudi u kojem se krećete. Važno je da se ne obeshrabrite ukoliko vam bavljenje hobijem ne uspe iz prvog pokušaja. Ako niste uporni, ima ih mali milion – jednostavno ga promenite. Osećaj opuštenosti značiće da ste krenuli u dobrom pravcu.

HOBI NE MORA DA BUDE SKUP

Čuli ste za neki hobi u dalekom svetu, hoćete njime da se „poigrate“ po svaku cenu. Razmislite dobro da li je to izvodljivo, zanimacija ne bi smela da vas odvede u dugove i dovede do frustracija zato što vrlo brzo nećete biti u stanju da sprovedete neku neobičnu ideju.

Zapamtite, da bi vas ispunio u svakom pogledu, probudio i maštu i zadovoljstvo i ljubav, hobi ne mora da bude skup.

Bračni parovi koji imaju zajednički hobi ređe se razvode, zato ga psiholozi savetuju kad treba ponovo razbuktati strast i ljubav

To ne znači da odustanete od izazova: potraga za nekim stvarima do kojih je teško doći (za malo novca) itekako može da bude uzbuduljiva. Isto tako, slikanje, sviranje ili pečenje kolača nemaju granica. Možda ove veštine nećete odmah savladati, ali zadovoljstvo kad ih poboljšate neće imati cenu! Vremenom mogu da prerastu i u posao kojim ćete se primarno baviti. Upravo je to san većine, vi ga možete učiniti javom!

ZBOGOM NEGATIVNOJ ENERGIJI

Vaš svet obogatiće susreti s onima koji se bave istim stvarima kao vi, tu su da pokrenu vaša kreativna razmišljanja kako biste ih pretočili u lepšu stvarnost. Divan način da se oslobodite negativne energije!

I SREĆA I DOBROBIT

Rad u bašti smanjuje rizik od demencije za 36 odsto, boravak na vazduhu čisti pluća i krvne sudove. Igranje šaha razvija obe hemisfere mozga, poboljšava pamćenje, a vežba strategije pomaže u svakodnevnom životu. Pletenje je odličan način borbe protiv anksioznosti, depresije, čak i hroničnog bola.

Prednosti rada s rukama mogu se uporediti s efektima meditacije koja smanjuje krvni pritisak za samo 10 minuta, jača koncentraciju i imuni sistem. Sviranje poboljšava inteligenciju, koordinaciju tela i motoričke veštine. Plesanje povećava nivo hormona sreće, odličan je trening, vežba razlićite oblasti u mozgu i produbljuje pamćenje.

ZAPAMTITE, DECA IMAJU PRAVO IZBORA!

Deca mnogo gledaju tv, imaju pasivnu ulogu, suzbijaju kreativnost, što utiče na razvoj njihove ličnosti. Ali ne treba im nametati hobi po ukusu roditelja, one koje stariji smatraju korisnim. Otkrijte šta ih zanima i ispunjava. U suprotnom, njihov otpor bi se mogao proširiti i na redovne aktivnosti.

