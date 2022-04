NE TREBA DA SE PLAŠITE DA IH KORISTITE: Kada jelo nije ukusno, proverite svoje začine, u njima se krije TAJNA božanstvenog ukusa!

Kako mogu da budu od koristi i poprave stvar, tako je mogu i upropastiti. Ipak, treba se opustiti sa upotrebom ovih veoma važnih sastojaka i ponekad pustiti mašti na volju Kad počinjemo da se bavimo kuvanjem, većina nas ima strah od upotrebe začina.

Naime, uvek se plašimao da li ćemo staviti previše pa ćemo tako upropastiti jelo, ili ćemo staviti nečega manje nego što treba. Ako nam jela najčešće ispadnu nedovoljno ukusna, to verovatno ima veze sa načinom na koji dodajemo začine. Ovo su neke od najčešćih grešaka koje svi pravimo.

Ne solimo dovoljno Dodavanje soli je izuzetno važno jer mnogo utiče na hranu. Ovaj univerzalni sastojak ima moć da učini meso sočnijim, povrće mesnatijim, slatkiše slađim... Kako kažu profesionalni kuvari, kad koristite odgovarajuću količinu soli, jelo više liči samo na sebe.

Uvek koristimo crni biber Crni biber je odličan iz mnogo razloga. Pored ljutine i oštrog ukusa, on povećava sposobnost da osetite ukus jela jer stimuliše rad pljuvačnih žlezda. Ipak, ne morate da ga koristite za sve kao što koristite so. Definitivno može da pojača ukus onoga što pripremate ali nema tako presudan uticaj kao so. U suštini, koristite ga kad želite, ali ne računajte da će sam po sebi učiniti jelo ukusnim.

Koristimo samo unapred samlevene začine Dobićete jači ukus ako kupite nesamlevene začine i sameljete ih neposredno pre upotrebe. Mlevenje oslobađa nestabilna jedinjenja koja začinu daju ukus i aromu. Naravno, to znači da treba da kupite mlin za začine, ali ne brinite, oni nisu toliko skupi. Ako više volite, možete da se držite već samlevenih začina, ali ako želite da poboljšate ukus jela, ovo je dobar trik.

Začini nam dugo stoje Ako ste stavili mnogo začina a i dalje ne osećate njegov ukus, to može da znači da vam taj začin već dugo stoji. Što duže začin stoji, to više jedinjenja nestaje. Što su svežiji začini, to će biti jači ukus koji daju jelu. Trudite se da svake godine osvežavate policu sa začinima, a ako niste sigurni koliko je nešto staro, pomirišite ga. Što slabije miriše, to će manje ukusa dati.

Začini nisu dovoljno termički obrađeni Termička obrada začina kao što je prženje na ulju, puteru ili bez ičega bolje će oslododiti ukuse. Zato kad možete, termički obradite začine pre svega drugog. Propržite ih u tiganju sa malo ulja dok ne postanu mirisni, a onda dodajte druge sastojke. Čak i ako hoćete da ih pospete preko tosta ili testenine, biće mnogo ukusnije ako ih prvo malo zagrejete.

