UŠLA SAM U ZABRANJENU VEZU SA ZGODNIM KOMŠIJOM I VARAM DEČKA! Desilo se nešto nepredviđeno i sad ne znam šta da radim, očajna sam!

Devojka je upala u problem i rešila je da se obrati čuvenoj Didri Sanders.

- Imala sam najbolji seks ikad sa svojim susedom. Imali smo aferu nekoliko meseci i sve je išlo super, ali sad sam otkrila da sam trudna. U potpunoj sam panici i ne znam šta da uradim. Imam 24 godine i još uvek živim sa roditeljima, koji su godinama prijatelji s ovim komšijom - napisala je jedna devojka za The Sun.

foto: Shutterstock

Ima 52 godine i vrlo je zgodan, s odraslom decom njenih godina. No, ona ima dečka koji ima 27 godina, ali već dva meseca radi u inostranstvu. Jedne noći imali su proslavu u njenoj kući i kada su njih dvoje ostali sami, shvatila je koliko joj je privlačan. - Stavila sam mu ruke oko vrata i poljubila ga. Brzo se pretvorio u puni poljubac i osećala sam se neverojatno. Odveo me do kreveta i na kraju smo imali seks. Osećala sam se krivo kad smo se vratili kući i videli njegovu ženu, ali kasnije mi je poslao poruku rekavši da je ono što smo učinili bilo jako posebno. Tada smo započeli aferu - nastavila je.

foto: Profimedia

Njezini roditelji često odlaze vikendom pa se može redovno nalaziti s ljubavnikom. Ali sada joj menstruacija kasni i njeni najgori strahovi su se potvrdili - ostala je trudna. Počinje da se pita kako će reći istinu svom ljubavniku te treba li reći da je dete od njenog dečka.

- Postoji samo toliko vremena da bi vaš dečko verovao da će postati tata pre nego što shvati istinu. Niste hteli da imate dete, ali samo vi možete odlučiti jeste li spremni biti majka. Možete li se i ti nositi s osudama roditelja, dečka i suseda? Što se tiče ove afere, bilo bi vam pametno preuzeti kontrolu i prekinuti je pre nego što neko još nastrada. Sumnja se da će od toga išta biti. On ima svoju porodicu, a vi ste u različitim životnim fazama. Budući da ste bili toliko spremni na varanje, možda ni vaša veza s dečkom nije prava za vas - odgovorila joj je Didri.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:09 Proleće u Kini