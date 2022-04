HVATALA ME ZA ONU STVAR DOK JE NJENA MAJKA NAVIJALA: Muškarci podelili NAJBOLESNIJA iskustva sa devojkama! Da se uhvatiš za glavu!

Od sumanutih policajki do sakrivanja noževa u kupatilu i podmetanja droge, ove devojke nisu baš "čiste".

Ovo su psiho devojke iz pakla. Uverite se sami...

Neke nisu mogle da se pomire s idejom da nakon prvog sastanka nije išlo, a drugima je trebalo malo duže da pokažu svoje psihopatske crte. Ovi muškarci su podelili svoja, u najmanju ruku, nesvakidašnja iskustva.

"Otišao sam na prvi sastanak u mali kafić kraj plaže s prijateljevom drugaricom. Uzeo sam taksi za slučaj da nešto popijemo. Sastanak je prošao glatko. Kad je videla da sam tražio taksi dok smo odlazili, ponudila je da me ona odveze kući. Mislio sam - super, nismo pili, uštedeću nekoliko dolara, a možda i padne seks. Na pola puta do mene, na dugoj ulici usred ničega ona iz vedra neba: "Pa hoćemo li da uradimo to ili šta?" Mislim - to je to, pašće seks. Pitao sam je što misli pod tim. Rekla je: "Započnemo ozbiljnu vezu." Odgovorio sam joj da je ovo naš prvi sastanak. Pre nego što sam uspeo da završim rečenicu, povukla je ručnu i rekla mi da izađem. Očito nije imala dovoljno vremena da se petlja s muškarcima koji nisu bili ozbiljni. Tek smo se upoznali. Da je bila malo strpljivija i otišla na još nekoliko sastanaka, možda bismo zapravo postali par."

"Proganjala me pet godina nakon što smo raskinuli... Pisala mi je pisma na svaku adresu na kojoj sam živeo tokom tog petogodišnjeg razdoblja. Ako je nije znala, poslala bi pismo mojim roditeljima. Najupečatljivije je ono u kojem mi je rekla da je udata i "on je super dečko, ali nije ti". Jednom, nedugo nakon što sam se preselio na novu adresu, došao sam kući i pronašao kutiju kolačića koje mi je poslala. Na kraju sam se preselio u novu državu. Iz njenih povratnih adresa znao sam da tamo živi i radi, i bio sam zabrinut da ćemo naleteti jedno na drugo, ali sam shvatio da je to malo verovatno. Zatim me nakon manje od godinu dana pronašla preko bloga koji sam vodio i ostavila poruku na mojoj govornoj pošti tražeći da se nađemo. Objavio sam joj poruku na svom blogu u kojoj sam joj rekao da prestane da me uznemirava ili ću pozvati policiju (do tog trenutka sam je ignorisao, nadajući se da će shvatiti). Te noći kada je nazvala, ponovio sam svoju pretnju da ću privesti nadležne i od tada se nisam čuo s njom."

"Jednom smo bili u restoranu s njenom porodicom, dobio sam onaj čudan osećaj kad je žena uznemirena i ne kaže zašto. Na kraju se pokazalo da me je videla kako se držim za ruke s konobaricom i planiram brzi seks u zadnjoj sobi. Želim da pojasnim da je halucinirala i da nikad nisam komunicirao s konobaricom, osim što sam naručio hranu od nje. Drugi put je priznala da je izazvala nesreću pre nego što smo se upoznali u pokušaju da ubije svoju porodicu. Jednom, dok sam se tuširao, osetio sam miris dima. Dolazilo je iz plastične drške mesarskog noža koji je sakrila u svetlu kupatila..."

"Prošle godine promenio sam postavku privatnosti na svom Fejsbuk kako bih neke svoje objave učinio javnim. Moja bivša supruga, koju sam 20 godina uspešno izbjegavao, odmah je došla i pokušala da započene razgovor."

"Išao sam kući nakon noćnog izlaska, a kad sam ulazio u taksi, devojka je uskočila za mnom. Pitao sam šta radi, a ona je rekla: 'Idem kući s tobom'. Jednostavno ne... Taksista mi je pomogao i ona je na kraju izašla iz auta kad sam uporno odbijao njene nasrtaje."

"Moje rane 20-e bile su u najmanju ruku pune zanimljivih iskustava. Devojka koju sam upoznao u baru jednom mi je gurnula tabletu u usta dok smo se ljubili nakon što smo se vratili kod mene. To me je prestravilo. Odmah sam to ispljunuo i upitao je: 'Koji je ovo ku*ac?!' Samo se zakikotala, rekla mi da je to pilula za spavanje i pitala može li da prenoći. Rekao joj je 'Uhh... ne. Molim te idi'.

"Urezala je moje inicijale na ruku. Ja, mrkli genije, bio sam polaskan i oženio sam se njom. Nisam bio baš najpametniji čovek. Na pitanje korisnika da li se razveo odgovara: 'Nakon što ju je uhvatio u krevetu sa svojim sestrićem tinejdžerom - da'.

"Neko koga sam smatrao prijateljicom počeo je da gaji osećanja prema meni. Ja nisam osećao isto prema njoj, a onda je saznala da imam devojku. Nekako je saznala i ko je ona i poslala joj poruku da je varam s njom. Sva sreća da sam bio s njom kad je dobila poruku, pa sam mogao da objasnim i onda smo je blokirali. Sledećeg dana joj je ponovo poslala poruku s alternativnog naloga."

"Usred intimnog trenutka rekla je: 'Mogla bih da te ubijem baš sada i niko ne bi znao'. Odjednom sam se setio nečega što moram da uradim; u svom stanu, iza dobro zaključanih vrata."

"Devojka s kojom sam izlazio pitala je jesam li promenio brave otkako sam raskinuo s bivšom mesecima pre. 'Ne, ali ona nije bila luda, pa se nikad nisam brinuo o tome.', odgovorio sam. Devojka mi je rekla da joj nije prijatno da spava kod mene, ako ne promenim brave. Kad sam ih promenio, bivša mi je idući dan poslala ljutitu poruku: 'Znači promenio si brave, ha? Baš lepo, Šup*ino.' Sve vreme je dolazila i radila ko zna šta."

"Moja bivša je istetovirala moje ime na stopalu, tri godine nakon što smo raskinuli."

"Optužila me je da sam je prevario nakon što sam upoznao pravu devojku. Nikada nisam bio s njom, niti sam čuo od nje ni reči o tome da joj se sviđam. Samo je preuzela ulogu moje devojke, a da mi to nije rekla i naljutila se kad je upoznala moju stvarnu partnerku."

"Bio sam na maskenbalu maskiran u parče slanine i pijana devojka nehajno prilazi do mene, grize mi bradavicu kroz kostim i nastavlja da mi šapuće na uvo: 'Kakav sočan komad mesa.' Verovatno sam stajao dobar minut pokušavajući da shvatim šta se upravo dogodilo."

"Na korporativnoj zabavi, s besplatnim pićem, upoznao sam curu. Brzo je počela da me dodiruje mnogo više nego što mi je bilo prijatno. Svega pola sata nakon što smo se upoznali, rekla mi je 'Hoću da mi napraviš bebu, Rajan'. Najbolje od svega je što ja uopšte nisam Rajan."

"Ok, pre mnogo godina imao sam Camaro iz '92, kojeg sam držao u odličnom stanju, a vozio sam ga u slobodno vreme. Jedne večeri se vozim kući sa sastanka, kad me policija zaustavi. Proveravam svoju brzinu i dođavola, vozio sam 90, a ograničenje 60. S*anje. Zaustavljam se, a policajka prilazi mom autu. Vozačka, saobraćajna, standard. Ja razmišljam kakvu ću kaznu dobiti, kad me pita da li je moj auto '92. Kažem joj da jeste, a ona počinje da mi postavlja svakakva pitanja. Jesam li šta menjao na motoru? Zamenio menjač ili zadnji branik? Kakvu spojku imam na njemu? Odakle mi? Odgovaram dovoljno zaigrano, misleći da bih možda mogao da dobijem manju kazno ako je ona dobro raspoložena. Jedan od odgovora bio je da sam ga kupio na aukciji pre nekoliko godina. Priča mi o tome kako je nekada vozila automobil za poteru koji je bio Camaro iz '92, koji je na kraju prodat na aukciji, pre nekoliko godina. A onda priča kako je izgubila nevinost na zadnjem sedištu tog auta. Stvari su počele da bivaju čudne. Tvrdila je da postoji problem s mojom registracijom i da mora da proveri. Naravno, to je bio auto koji je vozila. Počela je otvoreno da flertuje sa mnom, i priča mi o sebi. Bila je nevina do svoje 27. godine, jer je pobožna hrišćanka, ali je na kraju shvatila da Bogu nije stalo do predbračnog seksa. Probala je 'svaku drogu koju čovek poznaje' uzimajući 'uzorke' iz dokaza, ali jedine droge koje voli su koka i alkohol. Voli da se zabavlja. Nakon što je videla moju vojnu legitimaciju, počela je da mi priča o marincu s kojim je izlazila i kako su imali seks u javnosti. Koliko ona voli 'naše vojnike'. Želi da ima decu - dečaka i devojčicu. Ipak, ne vidi kako bi mogla da se skrasi, osim ako nije s policajcem ili vojnikom. Ispočetka sam bio zbunjen, ali sve mi je postalo jasno kad je ušla na zadnje sedište i rekla mi da bi želela da obnovi neka stara sećanja. Bio sam izbezumljen. Ovo je odrasla žena, u punom policijskom odelu, na mom zadnjem sedištu, tehnički me zaprosila i nudila da konzumiramo vezu baš tamo, na ivici ceste u otmenom predgrađu Majamija usred noći. Kroz glavu mi je prošla slika kako dolazim kući nakon prekida veze s njom, kako bih pronašao svoju sledeću devojku mrtvu, a oružje ubistva s mojim otiscima prstiju pored nje. Bio sam uplašen na način na koji nikad pre nisam bio. A vojnik sam. Izvinio sam se, tvrdio da imam devojku (nisam: sastanak nije baš dobro prošao) i rekao joj da moram da ustanem rano ujutru. Pustila me je uz upozorenje... I broj telefona. Nikada u životu nisam tako brzo izgubio broj, ali sam ostatak svog dopusta iz vojske proveo plašeći se svakog policijskog automobila koji sam video, misleći da je to ona."

"Bio sam u letnjem kampu za slepe i slabovidne osobe i išli smo negde na izlet. Dok sam bio u autobusu, moj prijatelj i ja smo razgovarali i odjednom je rekao: 'O, da, usput, ima jedna devojka koja mi je rekla da joj se sviđaš i da će se ušunjati u tvoju sobu i gledati te kako spavaš. Htela je da to znaš ili mi je pretila da će me ubiti.' Isprva nisam verovao, ali sledećeg jutra sam primetio da mi nedostaje nešto pramenova kose. Koji k... pomislio sam. I to se događalo svake noći. Sledeće godine kad sam otišao, to se ponovilo, a onda sam počeo da proveravam da li mi je prozor zaključan. Te noći čuo sam uporno kucanje i 'Znam da si tamo. Otvori prokleti prozor!' prošaptanim glasom. Počeo sam da spavam sa svojim štapom. (Nisam potpuno slep, ali ga još uvek imam). Nisam bio tamo od 2018, ali se vraćam ove godine."

"U mojim ranim 20-ima, bio sam na zabavi, i devojka koja je bila domaćin je doslovno pokušavala da mi gurne ruku u pantalone i zgrabi penis. Neobično, ali ono što je bilo najbizarnije je to što je to radila pred svojom majkom koja ju je bodrila."

