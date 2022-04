ZAŠTO ŽENE VARAJU? Ovo je NAJČEŠĆI RAZLOG zbog kog se odlučuju na AFERU, a evo da li se razlikuju od muškaraca!

Romantične veze treba negovati i one zahtevaju puno rada. Od osiguravanja da se vaš partner oseća voljeno i shvaćeno do podele obaveza na način koji vas dvoje smatrate prikladnim, a u svemu je ključna komunikacija. Ako zanemarite ove stvari, može doći do neverstva.

Prema mišljenjima nekih stručnjaka, psihologa i terapeuta, razlog broj jedan zbog kojeg žene varaju u vezama je što njihove emocionalne potrebe nisu zadovoljene.

"Emocionalna privrženost temelj je zadovoljstva u svakoj vezi. Žene žude za pažnjom, podrškom, ljubavlju i brigom. Kada te potrebe ostanu nezadovoljene, osećaju se frustrirano i iznervirano", kaže Lea Mekmehon, savetnica i profesorka psihologije i pojašnjava da je to zato što žene imaju tendenciju da pridaju veću vrednost ovom aspektu svoje veze.

"Muškarci često odustaju od problema kao što su nedostatak emocionalne privrženosti i nedostatak komunikacije, dok se najviše usredsređuju na fizičke potrebe", dodaje Mekmehon.

Postoji osam primarnih razloga prevare

Jedna studija iz 2017, objavljena u Journal of Sexual Research, istraživala je razloge neverstva, a u njoj je 495 učesnika, koji su prevarili svoje partnere, zamoljeno da otkriju zašto.

Analizom njihovih odgovora pronađeno je osam primarnih razloga: ljutnja, samopoštovanje, niska predanost, jednokratni situacijski činioci poput pijanstva, zanemarivanje, seksualna želja za osobom s kojom su varali, potreba za seksualnom raznolikošću i nedostatak ljubavi u primarnom odnosu.

Istraživanje je pokazalo da žene u proseku imaju duže veze od muškaraca. Takođe je verovatnije da će priznati aferu svojim partnerima. Ako postoji problem - s emocionalnom povezanošću ili bilo čim drugim u vašoj vezi - za koji se bojite da bi mogao da dovede do preljube, najvažnije je razgovarati s partnerom.

"Ljudi ne čitaju misli. Ponekad su našim partnerima potrebni podsetnici i uputstva kako bi se brinuli za nas. Direktno komuniciranje vaših potreba na asertivan način jedan je od načina da utičete na mogućnost da se one ispune", kaže Noel Benah, seksualna terapeutkinja, i dodaje da je ponekad problem prevelik da biste ga sami rešili, te savetuje da u tom slučaju razmislite o pronalaženju terapeuta za parove.

