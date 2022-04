KAŽU DA JE PRLJAVI HARI NAJVEĆI ZAVODNIK HOLIVUDA! Iskorišćavao žene, a jednu je do SMRTI poštovao i decu sejao na sve strane

Legendarni holivudski glumac Klint Istvud (91) iza sebe ima niz glumačkih i rediteljskih ostvarenja kojima je ispisao filmsku istoriju i karijeru, a sa druge strane ima i živopisan privatni život, obeležen sa nekoliko skandala.

Danas je Klint otac je osmoro dece, uključujući i tajnu ćerku za koju je otkriveno da postoji tek pre dve godine. No uprkos burnoj karijeri, skandaloznim ljubavnim vezama i razvodima, očinstvu je uvek bio predano posvećen.

Iako je rediteljski rad Klinta Istvuda na poslednjim filmovima kao što su "Pisma sa Ivo Džime' i "Zastave naših očeva" dobio velika priznanja kritike, javnosti je najpoznatiji po ulogama antijunaka. Tu se najprije radi o ulogama u vesternima Serđa Leonea u 60-ima i "nemilosrdnih muškaraca", kao što je inspektor Hari Kalahan u filmu "Prljavi Hari" tokom 70-ih i 80-ih.

U nezaboravnoj karijeri osvojio je čak četiri Oskara. Dva puta za najbolji film i dva za najboljeg reditelja za filmove "Million Dollar Baby" i "Unforgiven". Legendarni Istvud jedan je od trojice živih reditelja koji su režirali dva filma nagrađena Oskarom za najbolji film.

Jedni od njegovih najpoznatijih filmova koji se i dan danas vrte na malim ekranima filmofila su: "The Outlaw Josey Wales", Prljavi Hari, Za dolar više, Za šaku dolara i Dobar, loš, zao.

Klint je već u mladosti stekao nadimak ozbiljnog zavodnika. Krasile su ga dve osobine na koje žene uvek padaju - samouverenost i tajanstvenost, a radeći najteže fizičke poslove, uz 192 cm visine, stekao je i besprekornu atletsku figuru. Ovog drvoseču i radnika u čeličani i kopača kanala, priroda je obdarila i - da se poslužimo rečnikom ljubavnih romana - metalno plavim očima, pa je imao baš sve što raspiruje žensku maštu.

No, u mladosti i nije imao previše sreće sa ženama. U srednjoj školi ludo se zaljubio u neku crvenokosu tinejdžerku ali 35 centimetara viši Klint nije joj bio zanimljiv.

Ni u ranoj mladosti nije razvio svoje zavodničke sposobnosti. Nakon vojske nameravao se upisati na poslovni kurs na Sity Collegeu u Los Anđelesu. Prijatelj Don Horner bio je sa devojkom sa kalifornijskog univerziteta Berkelej, pa je organizovao Klintu sastanak na slepo sa njenom prijateljicom. Bila je to Megi Džonson, visoka plavuša koja ga je osvojila smislom za humor.

Te večeri mu nije bilo ni na kraj pameti da je oženi, ali već pet meseci kasnije bili su kod matičara. On je studirao, ona je radila u kancelariji neke trgovačke firme i stanovali su u jednosobnom stanu u centru LA. Jedne večeri vratio se kući izvan sebe od sreće.

Zapazio ga je reditelj Univerzala i pozvao ga na probno snimanje. Dve nedelje kasnije 23-godišnji Klint potpisao je ugovor za honorar od 75 dolara nedeljno da bi zaigrao u filmovima čiji naslovi i radnja govore više od filmske kritike. Prvi je bio horor "Osveta čudovišta", a drugi "Francis u mornarici" – saga o konju koji govori. Nakon 18 meseci dobio je otkaz.

Supruga Megi verovala je u njegov talent i nagovorila prijateljicu da ga poveže sa producentima u CBS. Već na ulazu u studio zaskočio ga je producent TV serijala "Goničev bič". Dobio je ulogu iz snova – gonič stoke koji ponavlja jednu te istu rečenicu: "Ajde, ajde, gonite tu stoku!" I tako 217 epizoda. Serija je postigla veliki uspeh, a Clint je postao zvezda.

Već tad je na setu počeo iskušavati zavodničke veštine s mnogim ženama, a Megi je sve to strpljivo podnosila.

- Megi me ne sputava. Ne želim da me iko poseduje, da me skladišti - objašnjavao je Klint svoju odanost supruzi koja mu je niz godina ostala verna savetnica u biranju uloga i scenarija.

Na prvo dete čekali su 15 godina, a na pitanje zašto, Klint je jednostavno odgovorio: "Tako se planira porodica!"

Naime, nisu želeli da imaju dete sve dok nisu imali novca za dadilju. Dogodilo se to 1968. godine kad su kupili kuću u gradiću Karmel. Rodio im se sin Kajl. Tek tridesetak godina kasnije javnost je saznala da je Istvud prvi put postao otac mnogo ranije.

Na setu "Goničevog biča" zaveo je 28-godišnju brinetu Roksanu Tunis, statistkinju i kaskaderku. Ostala je u drugom stanju i 1964. godine rodila ćerku Kimber. Par se dogovorio da od avanture neće ispasti skandal. Klint im je obećao doživotno uzdržavanje, platio je ćerki školovanje, a kad su se Roksana Tunis i Kimber iz LA 1974. godine preselile u Denver, pomogao im je da kupe kuću.

Megi je znala za ovu vanbračnu vezu, a Roksana i Megi čak su se upoznale 1972. godine na setu njegovog filma "Breezy", žene su uljudno popričale i razmenile majčinska iskustva. Ali dve nisu bile dovoljne. Bar kad je Klint u pitanju.

Te godine upoznao je i Sondru Loke, dok je Megi čekala njihovo drugo dete – ćerku Alison. Sitna, plava Sondra prijavila se na audiciju Klintonovog filma "Odmetnik Josey Wales". Odabrao je teškom mukom među 2000 kandidatkinja. Od tada su postali nerazdvojni. Snimili su zajedno i idućih šest filmova. Loke je postala njegova verna pratilja od 1977. godine, kad su već živeli kao bračni par iako je svako bio u svom braku. Megi je i dalje stajala čvrsto uz Klinta, a Sondra je bila u dugogodišnjem braku sa Gordonom Andersonom.

Te 1979. godine Megi je izgubila živce. Nakon 26 godina braka počeli su živeti odvojeno. Kako je reagovao Klint? Ostao je šokiran! Iselio je sa imanja u Karmelu i unajmio kuću u Holivudu.

U televizijskom intervjuu konačno je priznao da je sa Sondrom. Pet godina kasnije Megi je i službeno zatražila razvod jer je pronašla novu veliku i pravu ljubav. Bio je to Henri Vajnberg - preprodavac polovnih automobila koji se proslavio jer je neko vreme bio u vezi sa Elizabet Tejlor kad se ova po ko zna koji put razvela od Ričarda Bartona.

Osim po Elizabet, Vajnberg je bio poznat i iz crne hronike. Optužen je da je uživao u seksu sa četiri maloletnice kojima je za protivuslugu nabavio drogu zbog čega je odležao sto dana u zatvoru. No, Megi je bila uverena da je to čovek za nju. Zato je 1984. godine podnela zahtev za razvod, a Klint joj je džentlmenski isplatio 25 miliona dolara i ostavio porodičnu kuću sa predivnim pogledom na Tihi okean.

Dugogodišnja veza sa Sondrom Lok ušla je u kolotečinu. Klint je u međuvremenu postao gradonačelnik Karmela, a Lok je stanovala u kući u Los Anđelesu. Kad mu je istekao mandat zdušno je podržao kandidaturu svoje konkurentkinje Džen Grejs - samohrane majke troje dece. Mnogi su znali i zašto, no sve je ostalo na nagađanjima o njihovoj ljubavnoj vezi.

Glumca su pak čekali novi filmovi i nove žene ali i najveći skandal u karijeri. Potkraj 80-ih postao je najbogatija filmska zvezda na svetu, a u šoubiznisu svoje ime je učvrstio rame uz rame sa Orsonom Velsom i Alfredom Hičkokom. Godine 1988. snimao je film "Kolo smrti", montirao "Bird" i pripremao "Pinki Cadillac".

Veza sa Sondrom Lok bila je sve nestabilnija, a on, sad već 58-godišnjak, zbližio se s 33-godišnjom Barbarom Minti, bivšom suprugom Stiva Mekvina. Ipak, Sondra i Klint taj su Božić proveli u vikendici u San Veliju. Nije bilo nimalo romantično.

Klint joj je rekao da želi živeti sa sinom Kajlom, a njoj je predložio da boravi u njegovoj luksuznoj kući u Bel Eru u LA. Počela je žustra prepirka na ivici fizičkog obračuna. Ona je njemu predbacivala razne žene, a on njoj još uvek zakonitog supruga Gordona Andersona. Istvud je još 1982. godine kupio kuću na Krescent Hajts Bulevaru na Holivud Hilsu koju je koristio Gordon i u koju je povremeno navraćala i Sondra.

Zajedno su plaćali najam glumcu, a od 1977. Klint i Sondra živeli su zajedno u predgrađu Los Anđelesa, otmenom Šerman Oksu gde je nekad živeo sa suprugom. Sondra nije bila srećna sa tom kućom, pa je njen ljubavnik kupio drugu - na Bel Eru, kuda je sad hteo smestiti zauvek.

Kako se za Božić nisu dogovorili, prestali su živeti zajedno, a onda ju je Klint 3. aprila 1989. nazvao i dogovorio sastanak. Nakon 13 zajedničkih godina rekao joj je tek da iseli iz kuće jer je to jedina njegova nekretnina u ovom gradu. Sondra se oglušila na njegovo upozorenje. Nedelju dana kasnije poštar je na set njenog drugog rediteljskog filma "Impulse" doneo pismo naslovljeno na - Sondra Anderson. Pisalo je da je sve stvari uključujući i njezinu ljubimicu, papigu Pati, čekaju negde u skladištu, a da su brave u kući promenjene. Onesvestila se.

Dve nedelje kasnije podnela je tužbu kojom od Klinta traži 70 miliona dolara i vlasništvo nad dvema kućama. No ono što je najviše brinulo glumca bio je njen dugi jezik. Na sva je zvona objavila sve detalje iz njihovog zajedničkog života, pa čak i to da je fizički maltretirao i naredio joj da se podvrgne sterilizaciji, da je tokom veze dva puta bila u drugom stanju, ali je zbog njega morala abortirati.

Istovremeno i Klintova ćerka Alison tih je dana skandalizovala javnost. U osetljivim tinejdžerskim godinama počela je izlaziti i opijati se, pa je završila u zatvoru zbog vožnje pod uticajem 1,7 promila alkohola. Njen otac je pak našao novu ljubav – raspuštenicu Deni Džensen udovicu njegovog starog prijatelja. No bila je i to prolazna avantura.

U nešto ozbiljniju vezu ušao je sa Fransis Fišer - crvenokosom pandanu Sondre Lok. Upoznali su se na filmu "Pink Cadillac". Počeli su se pojavljivati u javnosti tek 1991. kad se nazirao kraj sudske zavrzlame sa Lokovom. Nagodio se s njom na iznos od oko šest miliona dolara i ostavio joj kuću u Bel Eru i posed na Krescent Hajtsu.. Tu se oporavljala od operacije raka dojke koji joj je dijagnosticikovan godinu dana ranije.

Sa Fransis Fišer dobio je još jednu ćerku - Frančesku koja se rodila 1993., iste godine kad je davao trosatni intervju zanosnoj novinarki Dini Ruiz. Dve godine kasnije prekinuo je vezu sa Fransis Fišer, da bi se 1996. oženio Ruizovu. Ali sledio je novi šok.

Otkrilo se da je varao i Sondru Lok. Poslednje tri godine njihove veze bio je sa sa stjuardesom Žaklin Rivs koju je upoznao na premijeri filma 1985. godine. Sve je završilo već poznatim scenarijem – par je dobio najprije sina Skota Rivsa 1986. godine, a zatim i ćerku Ketrin Rivs 1988.

U rodnom listu nisu upisali ime oca, pa ih je glumac uspešno krio sve do 1999. godine. Dina Ruiz postojano se nosila sa svim tim činjenicama. Njenu ljubav prema 34 godine starijem suprugu ništa nije pomutilo. Venčali su se na privatnoj žurci kod njegovog prijatelja, a venčani kum bio im je najstariji Klintonov sin Kajl. Iste godine Klint je postao po sedmi put otac. Rodila mu se ćerka Morgan.

Međutim, najzanimljivija je priča o Klintovoj tajnoj ćerki, Lori Mari, rođenoj 1954. godine, što je čini najstarijim detetom u porodici Istvud. Identitet Lorine majke nije poznat, a navodno je skrivala od njega da je rodila njegovo dete. Lori je usvojio par Klajd i Helen Voren iz Sijetla, a ona je u trag svom ocu ušla čak 30 godina pre nego što je javnost doznala za nju.

Otkrila je sama kako su na njenom matičnom izvodu navedeni Klintovi podaci i bila je odlučna da stupi u kontakt s njim. Sa godinama su se ona i Klint zbližili, a on je smatra davno izgubljenom ćerkom.

Uz sve ove žene pripisuju mu se i avanture sa glumicama Ketrin Denev, Džil Baner, Džejmi Roze, Inger Stivens, Džo An Haris i mnogim drugim.

Ako postoji zagrobni život onda je Istvud reinkarnacija Kazanove. Jedina žena kojoj je bio zauvek bio veran bila je njegova mama Margaret Rut. Umrla je 2006. godine, u 96. godini života, a uprkos svim svojim obavezama i bogatom ljubavnom životu, Klint je svako veče sa njom telefonski razgovarao barem pola sata.

Prema dokumentarnom filmu iz 2012. godine, tačan broj Klintove dece je nepoznat i niko, uključujući i biografa glumačke legende, nije otkrio tačan broj.

