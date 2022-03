I SLAVNI PROLAZE KROZ PAKAO PREVARE: Poznate žene otkrile kako su preživele preljubu partnera i mnoge su izašle kao POBEDNICE!

Prevara nikada nema veze s prevarenom stranom, već s osobom koja vara. Takve osobe su nezadovoljne same sa sobom i prevariće bilo koga, pa čak i uspešne, lepe i bogate žene.

foto: Profimedia

1. Sandra Bulok

Nedugo nakon što je osvojila Oskara 2010. godine, Sandrin brak s Džesi Džejmsom se vrlo javno raspao nakon skandala vezanog uz njegovu neveru.

- Niko ne može biti spreman na ništa od toga. Ako se u jednom trenutku nađete na mestu gde se možete okrenuti iza sebe i reći 'Dogodilo se, ali srećna sam da sam danas tu gde jesam', onda je to dobro - izjavila je za Redbook.

foto: Profimedia

2. Dita von Tiz

O svom bivšem mužu Merilin Mensonu i njegovoj drugoj ženi Dita je progovorila u intervjuu za Telegraf 2007. godine. Tom je prilikom otkrila i da je mrzela njegovo stalno partijanje i životni stil.

- Dobila sam utisak da je mislio da nema moju podršku. Ali istina je, ja nisam podržavala njegov životni stil, i s vremenom je neko naišao ko ga je podržavao. Znala sam da je u toku neprilična veza u mojem domu. Nisam željela ni sofu, ni krevet, ništa što bi me na to podsećalo - ispričala je.

foto: Profimedia

3. Sofija Buš

Glumica najpoznatija po ulozi Bruk Dejvis u "One Tree Hillu" kratko je vreme (5 meseci) bila udata za svog kolegu iz serije - Čed Majkl Marija. Rastali su se nakon glasina da ju je varao s Paris Hilton.

- Odbijam da me definiše ta jedna veza, zato o svemu tome i nisam htela pričati zadnjih 10 godina. To je bio ogroman događaj u mom životu. A trauma je bila samo pojačana publicitetom koji je pratio njegovu prevaru, budući da sam samo dve godine pre bila nepoznata studentkinja - Buš je napisala u otvorenom pismu za Cosmopolitan.

foto: Instagram

4. Kendra Vilkinson

Preljubnički skandal izbio je 2014. kada je Kendra u osmom mesecu trudnoće saznala da je Henk Basket vara s transseksualnim modelom. Nakon pomirenja, 2015. dali su zajednički intervju za People.

- Ne izgovaram reč 'varanje'. Mogu reći da mi nije bio odan. Nije me briga za sam čin prevare. Briga me je bilo kako je on reagovao na sve, kao i činjenica da sam to saznala putem medija. To me je uplašilo - Kendra se osvrnula na skandal iza njih.

foto: Profimedia

5. Eva Longorija

Jednu od najlepših televizijskih glumica, poznatu po ulozi Gabriele Solis u seriji "očajne domaćice" varao je bivši muž, košarkaš Toni Parker.

- Nije bilo bitno koga je on izabrao. Mislim, imala sam trenutke kad sam se preispitivala: 'Jesam li dovoljno seksi? Jesam li dovoljno pametna?'. Ali nakon većine tih pitanja odmah bih se zaustavila i rekla: 'Ne, nemoj to raditi. Mogu zapeti u tom krugu...' - otkrila je Eva 2012. svoj doživljaj preljube.

foto: Profimedia

6. Sijena Miler

Džud Lou i Sijena Miler tada su bili vereni. No u javnost je procurilo da je on vara s dadiljom svoje dece, koju ima s bivšom suprugom Sejdi Frost. Svako je otišao na svoju stranu, ali pomirili su se nakratko nakon par godina. Za Esquire U.K. Sijena je kasnije ispričala:

- Kad veza završi tako kako je naša završila, bitno je da ako možeš da se pomiriš s tom osobom i jednom zauvek vidiš jeste li stvarno gotovi ili imate šansu za nešto novo. Naše pomirenje je bilo zdravo i katarzično iskustvo. Omogućilo nam je da neopterećeni idemo dalje i da imamo bolje budućnosti odvojeno i bez animoziteta i drame.

foto: Profimedia

7. Meg Rajan

Davne 2000. tada velike zvezde Meg Rajan i Denis Kvejd bili su u braku, do trenutka dok nestašna Meg nije započela vezu s kolegom na snimanju filma Raselom Krouom. Godinama posle skandala Meg je izjavila:

- Denis mi nije bio veran dugo vremena i to je bilo jako bolno. Nakon razvoda sam saznala još mnogo o svemu tome.

foto: Profimedia

8. Kloi Kardašijian

Zvezda rijalitija 'Keeping Up with the Kardashians' Kloi doživela je preljubu više puta. Javnosti je otkrila kako je doživela dve prevare.

- O prevari muža Lamara Odoma: 'Lamar je radio sve što je mogao kako bih se osećala kao princeza, tako da nikad nisam ni sumnjala na prevaru. Bio je tako dobar. Ništa nije bilo na njegovom mobitelu' - ispričala je u januaru 2016. na gostovanju kod Hauarda Sterna.

- O prevari bivšeg dečka Džejmsa Hardena govorila je u emisiji 'Koctails with Khloe': 'Jednostavno ne želim imati veze s ljudima koji kažu da žele monogamiju, a onda švrljaju okolo'.

foto: Profimedia

9. Britni Spirs

Za vreme koncerta u Las Vegasu 2014., taman u vreme kad je u medijima izašla informacija da je tadašnji dečko Dejvid Lukado varao, obratila se publici:

- Čini mi se da već svi znaju da me moj dečko varao. Ali najbolji deo kod prekida je da ga slede prvi sastanci. O moj Bože, treba mi jedan seksi frajer. Ima li koji seksi frajer u publici?

foto: Printscreen YT

10. Dženifer Lopez

U intervju za britanski Glamour 2015. Dženifer je podelila svoje mudrosti koje je spoznala nakon prevare. Doduše, nije otkrila ko je bio taj koji je varao.

- Stvar je u tome da trebate shvatiti da se prevara nije dogodila zbog vas. Kad vas neko vara, to više govori o njima... O njihovim manama. Ali dosta žena oseća da je prevara posledica njihovih nedostataka, da nešto s njima nije u redu. Istina je da je u pitanju ego onog koji vara i ono nešto što im je potrebno da ih ispuni. To ih tera da traže sreću van veze. A ne zato što mi nismo bile dovoljne - ispričala je Lopez.

foto: Printscreen YouTube

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:58 Proleće se dočekuje cvećem