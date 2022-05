RASKINULI SU JER NIJE ŽELELA DETE, A ONDA SE UBRZO UDALA ZA DRUGOG: Napravila sam užasnu grešku, želim da se vratim bivšem dečku!

Udala sam se pre nekoliko meseci i shvatila sam da je to bila strašna greška. Osećala sam da me je moj muž nagovorio na to, a onda i prijatelji i porodica. Upoznali smo se nakon što sam izašla iz dugogodišnje veze, napisala je jedna žena za Mirror.

Zaista je, kaže, volela svog bivšeg i još uvek ga voli, što je deo problema, ali raskinuli su nakon što je imala spontani pobačaj. On je želeo dete, ona nije, i misli da ju je krivio za sve što se dogodilo, kao da namerno nije čuvala trudnoću, iako to nikada nije tako rekao.

- Ipak, rastali smo se u dobrim odnosima, ostali prijatelji, a i dalje povremeno razgovaramo. Istina je da još uvek želim da budem s njim i mislim da on oseća isto. Sigurna sam da moj muž to duboko u sebi zna, pa je zato žurio u brak. Ne vidim izlaz iz ovoga - nastavila je.

- Postoji izlaz. Recite mu: 'Žao mi je, ja sam kriva, ali naš brak ne funkciše. Uskočila sam u brak kada nisam bila sigurna i trebalo je da uzmem vremena da dobro razmislim.' To je sve što možete učiniti. Ne možete ostati s nekim zbog krivice. On će biti povređen i ljut, a drugi će biti tužni i razočarani, ali to jednostavno morate prihvatiti i proći kroz to. U svom srcu znate da je brak bio greška - započela je svoj odgovor Kolin Nolan.

- Sada se morate fokusirati na način kako to da ispravite. Međutim, nemojte napuštati brak očekujući da ćete se vratiti u drugu vezu s bivšim. To bi moglo da se dogodi, a možda i ne. Ako se to i dogodi, imaćete puno posla da rešite probleme zbog kojih ste raskinuli. A ako se ne dogodi, bilo bi dobro da odvojite vreme da upoznate sebe i šta želite pre nego što krenete u bilo šta drugo - zaključila Kolin.

