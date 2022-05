NJEGOVA ISPOVEST ŠOKIRALA JAVNOST! Preseo mu BRAK i žali što se venčao: Mrzim svoju ženu, nepodnošljiva je u DRUGOM stanju!

Muškarac (28) u braku je svojom suprugom (27) dve godine. Ona je u sedmom mesecu trudnoće, a on želi da se razvede. Svoju ispovest je podelio na Reditu, a već danima je među najkomentarisanijima na ovoj mreži.

Anonimni muškarac smatra da je brak sa ženom bila loša odluka.

foto: Shutterstock

- Mogu sa sigurnošću reći da je brak sa njom bila najgora odluka u mom životu. Ne volim svoj život, ne uživam u njemu, mrzim svoj život i mislim da mrzim svoju ženu - rekao je ovaj muškarac koji je svoju situaciju podelio na Reditu kako bi dobio podršku i pomoć.

On želi da se razvede od svoje trudne supruge, a ne zna kako da joj saopšti neprijatnu vest.

Pre venčanja, on i njegova supruga su se svađali, ali to je bilo retko i uvek se rešavalo mirnim kompromisom. Ali, nakon venčanja stvari su počele da se pogoršavaju. Situacija je znala da ode toliko daleko, da bi on pustio svoju suprugu da viče na njega dok se ne smiri.

Kada su saznali da će dobiti dete bili su zaista srećni.

foto: Profimedia

- Oduvek smo želeli decu i mislio sam da će to biti najveća stvar za naš brak i da će se stvari konačno preokrenuti - napisao je.

Nažalost, to je samo pogoršalo stvari. Njegova supruga je postala, kako je objasnio, nepodnošljiva.

- Viče i buni se na najmanju sitnicu. Ako jedna stvar nije na mestu, ako malo zakasnim sa pranjem sudova ili ako jedno sud nije pravilno očišćen, ona će se pobuniti. Kada postane takva, sa njom se ne može raspravljati, sa njom se ne može razgovarati. Ne mogu je ni da je smirim, samo joj je još gore - dodao je.

Kaže da sada svoju suprugu vidi kao nekoga koga treba izbegavati.

- Žao mi je što sam se oženio, ona nije žena koju sam voleo. Iskreno, rekao bih da više ne osećam nikakvu ljubav prema ovoj ženi, svojoj supruzi, koja nosi našu bebu - priznao je.

foto: Shutterstock

Jednom mu je supruga bacila viljušku u lice i udarila ga ispod oka. Boji se da bude u njenoj blizini. Takođe je dodao da je ona i ranije patila od depresije.

- Uzimala je lekove dok je bila tinejdžerka. Znam da je prestala da ih uzima u ranim dvadesetim. Ona ne želi nikakvu medicinsku intervenciju niti bilo kakvu terapiju. Ne mogu više ovako da živim - rekao je.

On ne zna šta da uradi jer ne želi da ga supruga povredi, da sebe povredi ili da naudi njihovoj nerođenoj bebi.

- Moja trudna supruga zagorčala mi je život. Ne mogu više podneti ovaj život i želim razvod, ali bojim se i ne znam kako mu pristupiti - napisao je na kraju ovaj muškarac.

Nakon nekoliko nedelja kasnije ponovno je objavio da je podneo zahtev za razvod i da nije bilo lagano.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs)

