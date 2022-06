SMEJALI SU SE DOK SAM ŽIVA GORELA, KOŽA MI JE OTPADALA S PRSTIJU: Potresna ispovest Srpkinje koju je LJUBOMORNA ŽENA živu zapalila

Foto: Little Things

Dana Vulin, Australijanka srpskog porekla, preživela je teške opekotine i više od 200 operacija, nakon što ju je Natali Dimitrovska iz ljubomore polila medicinskim alkoholom i zapalila.

Dana je u novoj knjizi ispričala horor koji je preživela, počevši od kobnog napada koji se dogodio u februaru 2012.

Natali je bila ljubomorna jer je Dana razgovarala sa njenim mužem tokom kućne zabave. Ljubomorna žena je potom došla kod Dane u kuću, u pratnji svog prijatelja Denijela Stouna. Tražila je od Dane da joj kaže gde je njen muž, pogrešno misleći da njih dvoje imaju aferu. Besna, Natali je zgrabila bočicu alkohola, otvorila je i polila Danu.

- Mahala je rukom polivajući me po licu, rukama, grudima, svuda od struka na gore. Plamen je zahvatio moju ruku i iznenada je čitav svet bio vatra. Plamena je bila svuda: na mojim ramenima, mom golom stomaku, samo su moje grudi bile zaštićene topom od rastegljivog materijala. Plamen se proširio na moju glavu, kosa je izgorela u sekundi i kad sam krenula da izbrišem goruću hemikaliju s lica, ruke su mi već gorele”, prisetila se Dana u knjizi “Vredno borbe”.

Ona je rekla da je instinktivno osetila da treba da se baci na tlo i kotrlja, ali time se vatra samo još više raširila po telu.

- Bol je bio nepodnošljiv, ali dok sam vrištala, čula sam Natali i Danijela kako beže kroz klizeća vrata. Smejali su mi se dok sam živa gorela. Jedva sam mogla da mislim od bola. U panici, otišla sam do česme, pokušavajući da ugasim vatru izlivanjem vode na sebe - navela je Dana.

Ona je sve vreme zvala u pomoć. Na suprotnoj strani sobe, njen pas Kiler je cvilio uplašen.

- Znala sam da moram dozvati pomoć, inače sam mrtva. Dok sam pokušavala da otvorim vrata, osećala sam kako koža otpada sa mojih prstiju. Uspela sam da ih otvorim i pređem pola puta do susedne kuće, vičući upomoć - istakla je Dana.

Dugo je čekala da se neko pojavi.

- Vrištala sam tako glasno i toliko dugo da, kad je konačno neko došao, to nije bio moj komšija. Momak koji se pojavio radio je u teretani u zgradi do mene. On je čuo moje vriske i dotrčao u pomoć - seća se Dana.

Dok je on došao, plamen se istrošio. Čak i kad se vatra konačno ugasila, hemikalija je i dalje intenzivno pekla njeno telo.

- Ležala sam na tlu, umirući. Otvorila sam oči i videla čoveka iz teretane iznad sebe - navela je Dana, zahvaljujući se Denisu Eriksonu što joj je spasio život.

On je ostao sa njom dok nisu došla ambulantna kola i odvezla je u bolnicu. Dana je tamo provela dva dana u komi.

- Vratila sam se sa praga smrti. Dok sam spavala, sanjala sam. Imala sam sećanja, fantazije i noćne more - seća se.

Ti snovi su se pojavljivali na mahove, a u njima je ponekad bila i Svetlana, Danina sestra.

- Ponekad bih je osećala, čula njen glas ili pesmu kojom je pokušavala da me dokuči. Pevala mi je pesmu Vitni Hjuston “Step by Step” (korak po korak) koju smo obe volele i uz koju smo odrasle, dok se konačno nisam probudila - navela je Dana u knjizi.

- Uspela sam da ispustim reč ‘Svet’ (nadimak od Svetlana), moj glas je bio samo šapat kroz tube koje su mi bile u grlu. Rekla sam joj da ćuti, jer ne zna da peva! - priseća se Dana.

- Svetlana se rasplakala od sreće. Ispod svih tih opekotina, i dalje sam bila ista, nasmejana Dana - navela je.

Natali Dimitrovska osuđena je na 17 godina zatvora. Dana je prošla nebrojen niz operacija i tretmana. Pretrpela je opekotine trećeg stepena koje su zahvatile dve trećine njenog tela. Dana je dve i po godine nosila masku za kompresiju na licu kako bi opekotine zarasle. U bolnici je provela godinu i po, za koje vreme joj je koža na grudima u potpunosti zamenjena tri puta.

Niko nije mislio da je fizički moguće oporaviti se toliko – izjavila je Dana za “Dejli mejl Australija”.

Ona je ranije o sebi govorila kao o “modernom Frankenštajnu” i da je “hodajuća reklama” za čudesa moderne medicine.

Osećam se kao da sam osvojila zlato na Olimpijadi. Trebalo je mnogo teškog rada da stignem dovde – ovo je bilo putovanje dugo pet i po godina. Ironično je što sam se probudila na onu pesmu Vitni Hjuston, jer je moje putovanje baš išlo korak po korak – zaključila je Dana.

