MOJ DEČKO GLEDA PO*NIĆE SVAKI DAN, A HOĆE SE*S SAMO JEDNOM MESEČNO: Očajna devojka se obratila terapeutu, evo šta joj je rekao

Hiljadu puta smo bili u situaciji da suštinski shvatimo izreku "sve u svoje vreme", pa tako i ova devojka koja je odlučila da problem svog seksualnog života reši kod psihoterapeuta. Ispovest, a i rešenje za ovaj problem preneo je Gardijan.

- Naš ljubavni život je nekada bio neverovatan, ali posle godinu dana veze, jedva da želi i da me pipne. Da li želi druge devojke i da li sam mu ja dosadila - bila je ključna muka mlade Amerikanke.

foto: Profimedia

- Ja sam žena od 29 godina, moj dečko ima 32 godine i zajedno smo više od godinu dana. Počeli smo da živimo zajedno mesec dana nakon upoznavanja. Na početku smo imali neverovatan seksualni život, često smo imali seks, može se reći svakodnevno. Ali posle šest meseci to je bilo samo jednom nedeljno, a sada gotovo jednom mesečno. Pokušala sam da razgovaram sa njim o njegovom potencijalnom nedostatku želje, ali je to nekako samo pogoršalo situaciju.

foto: Profimedia

Nedavno sam saznala da svaki dan gleda porniće i masturbira, za šta ne želi da znam. Ne razumem zašto ne želi da ima seks sa mnom, a voli da gleda pornografiju. Da li je to zato što želi druge devojke, ili mu je naš seks dosadio?Rekao je da me voli i to pokazuje na druge načine. Mislite li da će se stvari promeniti? Volim ga, ali želim da imam i dobar seksualni život - zaključila je devojka, pa dobila konkretan i ohrabrujuć odgovor od terapeutkinje.

foto: Profimedia

- Pametni ste da razmotrite dugoročne mogućnosti vaše veze. Još su rani dani u vašem otkrivanju, i seksualno i u smislu drugih važnih faktora kao što je poverenje. Da bi bili istinski intimni i srećni, par mora da bude u stanju da razgovara o važnim temama, da veruje jedno drugom i da sluša potrebe jedni drugih. U vašem slučaju, čini se da nijedna od ovih stvari nije prisutna - konstatovala je terapeutkinja Pamela Stefenson Conli, pa dodala.

foto: Profimedia

- Ponekad parovi moraju da nauče da vode važne razgovore o poverenju i seksualnosti na produktivan način, a da se ne osećaju krivim – i terapeut može pomoći u tome. Neki muškarci su kompulzivno fiksirani na pornografiju do te mere da im je potrebna stručna pomoć. Trebalo bi da razgovarate o svojim potrebama i saznate zašto se tačno seksualno "povukao". Možda postoji medicinski ili psihološki razlog, pa pokušajte da mu priđete kao pomoćniku, bez krivice - i bez pretpostavke da vas više ne privlačite.

