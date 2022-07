EVO ZAŠTO NE MOŽETE DA VRATITE LEKOVE IAKO IMATE RAČUN! Popularni FARMACEUT otkriva u čemu je CAKA: Pravila su ista za sve!

Stevan Trajković je farmaceut koji ima skoro deset hiljada pratilaca na Tviteru gde redovno piše o svojoj profesiji, iskustvima koja doživi tokom radnog dana u apoteci, kao i savete za sve kojima trebaju neki određena medicinska sredstva i lekovi. Ovaj put nam je objasnio zašto ne možemo da vratimo lek u apoteci - iako imamo račun, prenosi Blic.

foto: Shutterstock

Otkako je počela pandemija većina nas je bila u apoteci mnogo češće nego što bi to inače bio slučaj, a spisak "obaveznih" lekova koje moramo imati u kući - postaje sve duži. Tako da često dođe i do grešaka prilikom kupovine i odemo kući sa pogrešnim lekom, suplementom ili sredstvom. Naravno, kako cene nisu male uopšte, mnogi se dosete one čuvene "imam račun" i pokušaju da medicinski proizvod.

Zato je Stevan odvojio vreme i napisao nam zašto do povraćaja nikako ne može doći.

- Kupila sam ovaj lek kod vas, ali mi ne treba ustvari, mogu da vratim? - Ne može - Imam i račun Ne mogu da se vraćaju lekovi, objasniću vam zašto 👇 — PRODAVAČICA U APOTECI (@StevanTrajkovic) July 12, 2022

- Sve što se nalazi u apoteci, mora da odgovara propisima čuvanja od dobavljača do apoteke, za šta postoji dokumentacija. Za sve to odgovaramo i uređeno je propisima. Kad vratite nešto, niko ne zna kako ste to čuvali, zapravo, otkad izadjete iz apoteke, gotovo je... Zamislite da je neko vratio neki probiotik na primer, koji je možda držao u automobilu na vrućini, došao uveče i vratio u apoteku, jer mu ipak ne treba... Dobijete vi taj probiotik posle, a on nije istog kvaliteta... E, zato su pravila ista za sve, poručio je Stevan.

(Kurir.rs / Blic.rs)

Bonus video:

00:40 Srpski migovi kao pratnja Al Sisijevom avionu