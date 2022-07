NIJE ME PIPNUO 4 MESECA, A ONDA SAM PROVALILA DA JE GEJ: Ispovest Beograđanke kojoj je dečko SRUŠIO SNOVE, a ovako ga je otkrila

Jedna Beograđanka našla se u neobičnoj životnoj situaciji kada je ušla u vezu s dečkom za koga je u jednom trenutku počela da sumnja da je gej.

Nakon gomile usputnih signala koje je joj je davao, na kraju je morala da pozove i prijatelje u pomoć kako bi potvrdili ili odagnali njene sumnje. Ispovest ove Beograđanke donosi portal Zadovoljna, a mi je prenosimo u celosti.

Od svih strejt momaka sa kojima sam mogla da se smuvam, ja sam se smuvala sa tipom koji je gej. I zaljubila sam se.

Upoznali smo se u kafiću u kraju, počeli smo da izlazimo, da pijemo kafe, odlazimo na večere… Teklo je sve uobičajeno kao i kod svakog drugog para. Dobro, ne baš sve.

Nakon nedelju dana naše veze, on je insistirao da me upozna sa roditeljima, drugarima… Svakoj osobi koju bismo sreli, a koju je znao, predstavljao me je kao svoju devojku. To mi je bilo čudno, jer smo ipak bili na samom početku veze i zašto bih odmah morala da se upoznajem sa njegovom mamom, tatom, bratom…

Jednog dana sam krenula u prodavnicu u šortsu i majici koji se nikako nisu slagali, ali išla sam do ćoška, koga briga kako sam se obukla? On me je sreo, pošto smo živeli u istoj ulici i rekao mi je kako ne mogu da izlazim u tom odelu, da je to odelo za kuću, kako on i kada ide do prodavnice, uvek pazi šta oblači. Iskulirala sam ga, jer stvarno nisam znala šta da kažem na to. Možda sam čak zakolutala očima. Ne sećam se.

Sećam se da mi je jednom rekao kako mrzi muške parfeme i kako su ženski prava fantazija. On je prva i jedina osoba na ovoj planeti koja više voli ženske parfeme, ubeđena sam.

Išao je na manikir, pedikir, kod jednog berberina da mu sredi bradu, kod drugog za frizuru. Koristio je ulja za kosu, bradu, zanoktice… Imao je tetovaže cveća svuda po telu i baš je vodio računa o svom fizičkom izgledu. Doduše, išao je u teretanu u helankama i imao je u sobi lampe u obliku medvedića, ali ja sam sve te činjenice zanemarivala. Bila sam zaljubljena i to mi je bilo slatko.

Kada sam pričala drugaricama o ovim stvarima, sve do jedne su mi rekle kako je 100% gej. Ja sam i dalje bila u fazonu „ma nije, samo je drugačiji od ostalih i to je baš kul“, Kul, malo sutra.

Nije me mrzelo, pa sam pozvala drugara koji je gej, a on i njegov dečko su izašli sa nama jedne večeri, sa ciljem da „provale“ da li je ovaj stvarno gej. Nakon pola sata razgovora, drugar mi je pustio poruku „gej je, osetio sam“. Posle mi je rekao da je dodirnuo njegovog dečka kao slučajno po nozi dok sam bila u toaletu.

Ne znam da li sam pomenula da nismo spavali, to je zapravo i glavna stvar koja ga je odala. Nismo spavali jer bi se on svaki put kada bi trebalo da dođe do seksa, samo okrenuo na stomak i pretvarao se da spava. I on se tako četiri meseca pretvarao da spava pri svakom pokušaju seksa.

Da skratim priču, na kraju je on ostavio mene jer sam ga „zanemarila, počela da izlazim bez njega i izbegavala petkom pre Beton hale da idemo na suši“.

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

