IMAM MUŽA, DECU I UNUKE, ALI TAJNO PLAĆAM ESKORTA: To mi je najbolje iskustvo u životu! S njim doživljavam ono što NIKAD nisam

Baka koja se predstavila pod pseudonimnom Džejn jer želi da ostane anonimna, zapravo je 56-godišnja udata žena iz Londona, koja kaže da plaća eskort muškarca i tvrdi da to iskustvo vredi svakog centa.

- Kada me je uhvatio za ruku i uveo u hotelsku sobu, osećala sam se preplavljeno i uzbuđeno. Tu sam se našla s predivnim muškarcem gotovo 20 godina mlađim od mene i koji nije bio moj muž. Nakon što nam je natočio dve čaše vina, otkopčao mi je haljinu i počeo da mi ljubi telo od glave do pete.

Odmah sam se oslobodila svih svojih starih smetnji, zaboravila na svoj opušteni stomačić i celulit dok me je on dovodio do mog prvog orgazma nakon skoro 10 godina. I vredelo je svakog centa. Naime, plaćala sam 300 funti po satu da me zadovolji.

Inače, ja sam majka troje dece i baka petero unučadi, a bila sam u braku 35 godina kada sam upoznala Skota (39). Nikad nisam spavala ni sa kim osim sa svojim suprugom Džejmsom (62). Imala sam samo 19 godina kad smo se Džejms i ja venčali, i iako sam ga jako volela, naš seksualni život nikada nije bio nešto posebno. S vremena na vreme ležala bih na leđima dok bi on bio otpozadi na meni, ali to je prijalo više njemu nego meni.

Možda se dogodio jedan ili dva orgazma na početku naše veze, ali bilo ih je zaista malo. Kako su godine prolazile, vodili smo ljubav sve ređe. Nikad nisam uživala u tome i tražila sam izgovore, okrivljujući menopauzu ili glavobolju. Nisam čak ni masturbirala - samo sam se osećala neprijatno.

Volela sam Džejmsovo društvo i naš zajednički život, i uprkos nedostatku strasti, bili smo srećni. Ali poslednjih godina videla sam prijateljice kako se razvode i upoznaju nove muškarce. Videla sam kako ih je to promenilo - i htela sam malo toga za sebe.

Onda sam u kući prijateljice u februaru 2019. videla članak u časopisu o muškoj eskort pratnji, što me je nateralo da pomislim: "Šta ako to isprobam?". Na kraju sam odlučila da se više informišem o tome i odlučila sam da se upustim u avanturu.

Nakon nekoliko meseci slučajno sam naišla na web stranicu koja reklamira usluge eskort muškarca po imenu Skot. Način na koji je pisao o sebi činio mi se vrlo senzualnim i iz hira, poslala sam mu poruku.

Kasnije te noći, sedela sam i gledala TV kada mi je telefon zazvonio. Bio je to Skot, predložio mi je da odemo na prvi sastanak kako bismo razgovarali o tome šta želim da dobijem od njegovih usluga. Rekao je da bi "savetovanje" koštalo 150 funti.

Pošto sam radila kao izvršni asistent u Londonu, imala sam nešto ušteđevine i pomislila sam: "Šta je tu loše?". Neke žene potroše više na jednu haljinu ili frizuru.

Platila sam unapred pre nego što smo se sreli u junu 2019. u baru u jugozapadnom Londonu. Htela sam da idem na mesto gde neću naleteti ni na koga poznatog.

Videla sam Skotovu fotografiju na internetu, pa sam znala šta mogu da očekujem. Bio je zgodan, visok, zategnut i atletski građen.

Osećala sam se nervozno i ​​provela sam sate pripremajući se, pokušavajući da izgledam najbolje što mogu. Obukla sam crnu haljinu koju nisam nosila godinama - htela sam da izgledam trendi, ali ne preterano.

Deo mene bio je prestravljen da će pobeći kad vidi pomalo debeljuškastu ženu u 50-im, ali Skot je bio šarmantan i prijateljski nastrojen i opuštao me. Odmah sam osetila neku hemiju.

Rekao je da je često dobra ideja provesti malo vremena upoznavajući se pre nego što uskočimo u bilo šta drugo. Popili smo piće i razgovarali o svojim interesovanjima. Postavljao je pitanja o meni i o tome šta mi se sviđa.

Prvi put sam imala osećaj kao da me neko sluša. Skot je objasnio da možemo da idemo koliko god brzo ili sporo želim. Tokom sledećih nekoliko nedelja srela sam se sa Skotom još dvaput na piću, a svaki put sam mu platila 150 funti. Dogovorili smo se da će četvrti sastanak biti drugačiji.

Susreli smo se u hotelskom baru i, nakon nekoliko čaša vina, predložio mi je da odemo u moju sobu, koju sam rezervisala i platila unaprijed, rekavši mužu da imam poslovni događaj.

Nosila sam dugu plavu haljinu s patentnim zatvaračem na leđima i novi donji veš. Nisam želela da izgledam loše, a i počela sam više da se ponosim svojim izgledom.

Teško je rečima opisati koliko sam se seksi pored Skota osećala. Nisu ga odbile moje bore ili mlitavi stomačić. Rekao mi je da sam lepa.

Ljubili smo se i dodirivali oko sat vremena pre nego što smo konačno imali seks. Toliko me je uzbudio ovaj trenutak i to nije bilo ništa što sam ikada pre osetila.

Skot je bio nežan i obraćao je pažnju samo na moje potrebe. Bilo je sporo i senzualno i potpuno novo iskustvo za mene, a Skot mi je predlagao i nove poze koje nikad pre nisam isprobala. Kad sam doživela orgazam, bilo je fantastično.

Napokon sam mogla da vidim zašto se čini da neki ljudi toliko uživaju u seksu. Platila sam mu unapred, tako da kad smo se rastajali nije bilo neprijatne primopredaje novca.

Od tada sam nastavila da se sastajem sa Skotom gotovo svake nedelje, osim tokom karantina. Bilo mi je to teško vreme, iako sam sebi priuštila malo zadovoljstva na neki drugi način. Skot me je tome naučio.

I drugi aspekti mog života su postali bolji. Smršala sam i osećala sam se srećnijom kod kuće. Otkrila sam da volim svoje telo, uprkos njegovim lošim delovima. Ovih dana je moj seksualni život s Džejmsom takođe bolji.

Činimo to češće – možda jednom mesečno u poređenju s dvaput godišnje – i pokušavam da budem samouverenija, iako ne toliko da probudim njegove sumnje - piše The Sun.

