SLOBODNO VREME SE UVEK PROVODI ZAJEDNO: Žena sastavila pravilnik ponašanja u braku, pa RAZLJUTILA inetrnet! Ona je bolesna, beži!

Da se život u braku u potpunosti razlikuje od veze, iskusili su svi koji su stali na ludi kamen. Drugačije navike partnera i zajednički život 24/7 mogu da dovedu do sitnih nesuglasica, ali i do razvoda braka. Jedan bračni par se ipak odlučio da spreči da dođe do toga i u svoj novi život je uveo nova pravila.

Kijara Hilmen (27) šokirala je pratioce na društvenim mrežama kada je postavila listu pravila koju treba njen muž nakon venčanja da poštuje i striktno je se pridržava.

Ona je postavila video u kojem je navela sva pravila, a oko kojih se oboje slažu. Ovo su neka od njih:

1. Slobodno vreme provode zajedno i partner uvek ima prednost u odnosu na sve druge.

2. Životni ciljevi se postavljaju zajedno – karijera, deca, stan...

3. O svakoj velikoj kupovini se razgovara pre nego što se obavi.

4. Bez obzira na situaciju, složili su se da svako veče pre spavanja kažu "volim te".

5. Ne razgovaraju sa suprotnim polom, ne šalju poruke, niti se privatno druže sa suprotnim polom.

6. Tražiće savet i uvek će se boriti za njihov brak kada naiđe težak period.

Ova pravila pre svega žele da daju do znanja kako oboje vide jedno drugo kao "ravnopravne partnere", što znači da se uvek zajedno dogovaraju. A komentari pratilaca koji su usledili bili su različiti, dok se jedni nisu uopšte slagali, drugima se ipak ova ideja svidela.

- Pravilo sa (ne)slanjem poruka ne podržavam. Najbolji prijatelj mog partnera više od 15 godina je žena, a moj najbolji prijatelj je muškarac - prokomentarisala je jedna.

- Žena ti je bolesna, beži dok još možeš", "Nisi ti nikakav muškarac ako si na ovo pristao" - bilo je nekih veoma oštrih komentara na mrežama.

Generalno, većina je iskazala neodbravanje zbog ovih pravila, neki su je nazvali "ženom koja kontroliše", a komentarisalo se i da ima "problema sa poverenjem".

S druge strane, bilo je i onih koji su se složili sa ovim pravilima.

- Slažem se 100 posto i ne mislim da je bilo šta od ovoga čudno - glasio je jedan.

- Upravo smo takvi moj muž i ja. Otvoreni i transparentni. To je tajna zdrave veze...- rekla je jedna devojka.

Pogledajte video u kojem Kijara objašnjava pravila u braku.

Da li se vi slažete sa svim pravilima?

